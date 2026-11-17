Konstitutivna sjednica novog saziva Skupštine Srbije održava se danas, 17. novembra. Na sjednici se potvrđuju mandati narodnih poslanika i bira skupštinsko rukovodstvo.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Građani koji su se odazvali pozivu Studentske liste počeli su da se okupljaju u Pionirskom parku kako bi ispratili buduće narodne poslanike na današnju konstitutivnu sjednicu Narodne skupštine, zakazanu za 10 časova.

Vidi opis Formiranje novog saziva Skupštine Srbije: Građani ispratili poslanike Studentske liste u parlament Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 16 / 16

Podsjetimo, Studenti u blokadi pozvali su građane da im se danas pridruže u Pionirskom parku u Beogradu kako bi zajedno ispratili kandidate studentske liste na konstitutivnu sjednicu novog saziva Skupštine Srbije.

"Pozivamo vas da se sutra u 8 časova okupimo u Pionirskom parku kako bismo ispratili kandidate Studentske liste", piše u objavi na Instagramu.

Studenti u blokadi pozvali su građane da se po završetku skupa mirno raziđu i nastave praćenje sjednice iz svojih domova, kafića i drugih prostora.

(MONDO)