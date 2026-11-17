Konstitutivna sjednica novog saziva Skupštine Srbije održava se danas, 17. novembra. Na sjednici se potvrđuju mandati narodnih poslanika i bira skupštinsko rukovodstvo.
Građani koji su se odazvali pozivu Studentske liste počeli su da se okupljaju u Pionirskom parku kako bi ispratili buduće narodne poslanike na današnju konstitutivnu sjednicu Narodne skupštine, zakazanu za 10 časova.
Formiranje novog saziva Skupštine Srbije: Građani ispratili poslanike Studentske liste u parlament
Podsjetimo, Studenti u blokadi pozvali su građane da im se danas pridruže u Pionirskom parku u Beogradu kako bi zajedno ispratili kandidate studentske liste na konstitutivnu sjednicu novog saziva Skupštine Srbije.
"Pozivamo vas da se sutra u 8 časova okupimo u Pionirskom parku kako bismo ispratili kandidate Studentske liste", piše u objavi na Instagramu.
Studenti u blokadi pozvali su građane da se po završetku skupa mirno raziđu i nastave praćenje sjednice iz svojih domova, kafića i drugih prostora.
(MONDO)