U Skupštini Srbije održavaju se konsultacije pred konstitutivnu sjednicu 15. saziva, zakazanu za 17. novembar. Studentska lista ima 140 od 250 mandata.

Izvor: Kurir/Marko Karović

U Skupštini Srbije danas se održavaju konsultacije uoči konstituisanja novog, 15. saziva parlamenta. Na sastanku učestvuju predstavnici Studentske liste i liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", a razgovaraće se o tehničkim i organizacionim pitanjima važnim za početak rada novog saziva.

Na konsultacijama učestvuju predstavnici Studentske liste Mario Reljanović i Aleksandar Čupić, sa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" učestvuju Ana Brnabić i Milenko Jovanov, u ime Saveza vojvođanskih Mađara Boris Bajić, Ahmedin Škrijelj sa liste ''SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka'', predstavnik liste "Rasim Ljajić-Ljudski (SDP - CDP)", predstavnik liste ''Usame Zukorlić (SPP)-Pokret za ujedinjenje'' i predstavnik liste ''Albanska koalicija''.

Na konsultacijama je i generalni sekretar Skupštine Srđan Smiljanić.

Vidi opis Konsultacije u Skupštini Srbije pred formiranje novog saziva Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 20 / 20

Nakon današnjih konsultacija u Skupštini Srbije, novi poslanici će se u poslaničkim klupama zvanično okupiti u utorak, 17. novembra, u 10 časova, kada počinje konstitutivna sednica 15. saziva Narodne skupštine Republike Srbije.

Na dnevnom redu prve sjednice nalazi se šest tačaka: potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine, imenovanje generalnog sekretara, kao i izbor članova radnih tijela i stalnih parlamentarnih delegacija.

Podsjetimo, prema konačnim rezultatima izbora, u novi saziv parlamenta ušle su sljedeće izborne liste sa ukupno 250 mandata: