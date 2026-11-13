U Skupštini Srbije održavaju se konsultacije pred konstitutivnu sjednicu 15. saziva, zakazanu za 17. novembar. Studentska lista ima 140 od 250 mandata.
U Skupštini Srbije danas se održavaju konsultacije uoči konstituisanja novog, 15. saziva parlamenta. Na sastanku učestvuju predstavnici Studentske liste i liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", a razgovaraće se o tehničkim i organizacionim pitanjima važnim za početak rada novog saziva.
Na konsultacijama učestvuju predstavnici Studentske liste Mario Reljanović i Aleksandar Čupić, sa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" učestvuju Ana Brnabić i Milenko Jovanov, u ime Saveza vojvođanskih Mađara Boris Bajić, Ahmedin Škrijelj sa liste ''SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka'', predstavnik liste "Rasim Ljajić-Ljudski (SDP - CDP)", predstavnik liste ''Usame Zukorlić (SPP)-Pokret za ujedinjenje'' i predstavnik liste ''Albanska koalicija''.
Na konsultacijama je i generalni sekretar Skupštine Srđan Smiljanić.
Konsultacije u Skupštini Srbije pred formiranje novog saziva
Nakon današnjih konsultacija u Skupštini Srbije, novi poslanici će se u poslaničkim klupama zvanično okupiti u utorak, 17. novembra, u 10 časova, kada počinje konstitutivna sednica 15. saziva Narodne skupštine Republike Srbije.
Na dnevnom redu prve sjednice nalazi se šest tačaka: potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine, imenovanje generalnog sekretara, kao i izbor članova radnih tijela i stalnih parlamentarnih delegacija.
Podsjetimo, prema konačnim rezultatima izbora, u novi saziv parlamenta ušle su sljedeće izborne liste sa ukupno 250 mandata:
- Studentska lista – Studenti pobeđuju: 140 mandata
- Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija: 103 mandata
- Savez vojvođanskih Mađara: 2 mandata
- Albanska koalicija: 2 mandata
- Lista Rasima Ljajića "Ljudski": 1 mandat
- SDA Čuvari Sandžaka: 1 mandat
- Lista Usame Zukorlića – Pokret za ujedinjenje: 1 mandat