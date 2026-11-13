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Konsultacije u Skupštini Srbije pred formiranje novog saziva

Konsultacije u Skupštini Srbije pred formiranje novog saziva

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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U Skupštini Srbije održavaju se konsultacije pred konstitutivnu sjednicu 15. saziva, zakazanu za 17. novembar. Studentska lista ima 140 od 250 mandata.

Konsultacije u Skupštini Srbije: Novi saziv od 17. novembra Izvor: Kurir/Marko Karović

U Skupštini Srbije danas se održavaju konsultacije uoči konstituisanja novog, 15. saziva parlamenta. Na sastanku učestvuju predstavnici Studentske liste i liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", a razgovaraće se o tehničkim i organizacionim pitanjima važnim za početak rada novog saziva.

Na konsultacijama učestvuju predstavnici Studentske liste Mario Reljanović i Aleksandar Čupić, sa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" učestvuju Ana Brnabić i Milenko Jovanov, u ime Saveza vojvođanskih Mađara Boris Bajić, Ahmedin Škrijelj sa liste ''SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka'', predstavnik liste "Rasim Ljajić-Ljudski (SDP - CDP)", predstavnik liste ''Usame Zukorlić (SPP)-Pokret za ujedinjenje'' i predstavnik liste ''Albanska koalicija''.

Na konsultacijama je i generalni sekretar Skupštine Srđan Smiljanić.

Nakon današnjih konsultacija u Skupštini Srbije, novi poslanici će se u poslaničkim klupama zvanično okupiti u utorak, 17. novembra, u 10 časova, kada počinje konstitutivna sednica 15. saziva Narodne skupštine Republike Srbije.

Na dnevnom redu prve sjednice nalazi se šest tačaka: potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine, imenovanje generalnog sekretara, kao i izbor članova radnih tijela i stalnih parlamentarnih delegacija.

Podsjetimo, prema konačnim rezultatima izbora, u novi saziv parlamenta ušle su sljedeće izborne liste sa ukupno 250 mandata:

  • Studentska lista – Studenti pobeđuju: 140 mandata
  • Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija: 103 mandata
  • Savez vojvođanskih Mađara: 2 mandata
  • Albanska koalicija: 2 mandata
  • Lista Rasima Ljajića "Ljudski": 1 mandat
  • SDA Čuvari Sandžaka: 1 mandat
  • Lista Usame Zukorlića – Pokret za ujedinjenje: 1 mandat

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