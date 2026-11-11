Bivši ministar i direktor "Beogradskih elektrana" Rade Basta uhapšen je zbog sumnje da je oštetio to preduzeće za desetine miliona dinara dodjeljivanjem spornih donacija sportskim klubovima.
Kako nezvanično saznaju mediji, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je Rade Basta, jer je u vreme dok je bio direktor "Beogradskih elektrana" oštetio to preduzeće za desetine miliona dinara i to odobravanjem neosnovanih donacija različitim sportskim klubovima!
Među ovim sportskim klubovima, kako saznaju mediji, nema zvučnih naziva, već je reč o manjim fudbalskim i košarkaškim klubovima, pa čak i jednom konjičkom klubu.
Uhapšen bivši ministar iz Srbije: Oštetio preduzeće za desetine miliona dinara
Akcija hapšenja i pretresanja prostorija koju obavljaju pripadnici Službe za borbu protiv korupcije je u toku, a kako se saznaje, u toku je privođenje još nekoliko ljudi povezanih sa Bastinim malverzacijama.
Basta je, podsetimo, bio i ministar privrede svega 8 meseci od oktobra 2022. godine do 2023. godine kada je razrešen te funkcije.
(Kurir/MONDO)