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Uhapšen pokrajinski sekretar Predrag Vuletić: Saradnik Aleksandra Vulina priveden zbog sumnji na milionske zloupotrebe

Uhapšen pokrajinski sekretar Predrag Vuletić: Saradnik Aleksandra Vulina priveden zbog sumnji na milionske zloupotrebe

Autor D.V. Izvor mondo.rs
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Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić uhapšen je danas.

Uhapšen pokrajinski sekretar Predrag Vuletić Izvor: MONDO/Stefan Stojanović /Shutterstock/Krestofell

Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić je uhapšen danas.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) ušli su juče u kontrolu u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, kojim rukovodi Predrag Vuletić, blizak saradnik Aleksandra Vulina, ali se Vuletić nije pojavio na poslu, a njegovo odsustvo dolazi nakon što je UKP započeo kontrolu u instituciji na čijem je čelu od 2016. godine.

Policijske aktivnosti usledile su nakon pisanja medija o sumnjama u zloupotrebe novca u ovom sekretarijatu, čija se ukupna vrijednost, procjenjuje na čak 60 miliona evra.

On je već izvjesno vrijeme je pod velikim pritiskom i strahuje od mogućeg hapšenja, a dodatnu uznemirenost izazvali su i događaji u vezi sa njegovim bliskim saradnikom Aleksandrom Vulinom, čiji je let za Moskvu vraćen u Beograd zbog propusta u bezbjednosnoj proceduri prilikom ukrcavanja, prenose mediji.

Predrag Vuletić je član Predsedništva Pokreta socijalista, stranke na čijem je čelu Aleksandar Vulin, a tokom godina važio je za jednog od njegovih najbližih saradnika.

Vuletić je obavljao niz rukovodećih funkcija, od članstva u Upravnom odboru Agencije za bezbjednost saobraćaja do pozicije pokrajinskog sekretara.

(Kurir/MONDO)

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