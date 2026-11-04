Uhapšen komandant SAJ-a: Velika akcija policije zbog sumnje o zlostavljanju demonstranata u garaži Vlade Srbije

Priveden komandant SAJ-a Igor Žmirić.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Večeras su u Beogradu uhapšeni pripadnici Jedinice za zaštitu objekata (JZO) i komandant SAJ-a (Specijalne anti-terorističke jedinice) Igor Žmirić, saznaje nezvanično "Newsmax Balkans". Prema informacijama "Kurira", priveden je i njegov pomoćnik Goran Filipović.

U pitanju je velika akcija inspektora Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu prema navodima portala "Nova S". Prema njihovim informacijama, uhapšeno je najmanje pet bivših i sadašnjih pripadnika JZO.

Slučaj "Garaža" se odnosi na krivičnu prijavu koja je podneta protiv načelnika Uprave kriminalističke policije (UKP) Marka Krička i njegovih saradnika. Njima se na teret stavlja da su tokom leta 2025. grupu demonstranata nezakonito držali u garaži Vlade Srbije.

Ko je komandant SAJ-a, Igor Žmirić?

Rođen je u Somboru pre 46 godina u patriotskoj porodici sa policijskom tradicijom. Njegov deda bio je nekadašnji načelnik somborske policije. Padobranstvo, koje je zavolio još kao tinejdžer, ubrzo ga je dovelo u redove Vojske Jugoslavije, a kasnije i u legendarnu 63. padobransku brigadu.

Nakon vojnog angažmana, a po rigoroznoj selekcionoj provjeri prelazi u novoformiranu jedinicu - Žandarmeriju, a potom i u Protivterorističku jedinicu. U PTJ-u se izdvojio kao jedan od najboljih, kada je 2004. godine od strane tadašnjeg ministra MUP-a odlikovan zlatnikom 'Jakov Nenadović' i proglašen za najboljeg specijalca Ministarstva unutrašnjih poslova, a 2024. godine donijeta je povelja o odlikovanju Igora Žmirića ordenom zvezde 'Jakova Nenadovića'.

Nakon ukidanja PTJ-a 2016. godine, prošao je veoma zahtjevnu selekciju i postao pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice. Na prijedlog direktora policije i saglasnost tadašnjeg komandanta SAJ-a postavljen je 2019. godine na mesto pomoćnika komandanta Jedinice za obezbjeđenje određenih ličnosti i objekata, zadužen za vođenje, unapređenje i organizaciju poslova bezbjednosne zaštite

određenih lica i objekata.

U toj jedinici je radio do 2021. godine kada je upućen u Žandarmeriju, na mesto savjetnika komandanta. Na predlog ministra i rukovodstva Direkcije policije 2023. godine vratio se na mesto pomoćnika komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata.

Žmirić je učestvovao u obukama i razmenama iskustava sa najelitnijim jedinicama svijeta – ruskim, američkim, francuskim. Takođe, završio je i prestižnu Akademiju za sprovođenje zakona u Budimpešti, jedinog FBI trening centra u Evropi.

Višestruki je prvak Srbije u padobranstvu, osnivač kluba 'Grifon' i direktor padobranske reprezentacije Srbije. Oženjen je i otac je troje djece.