Uhapšeno šest osoba u Srbiji zbog sumnje da su oštetile budžet države za oko 90 miliona dinara (oko 765.000 evra).

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo je danas da je uhapšeno šest osoba zbog sumnje da su oštetile budžet Srbije za oko 90 miliona dinara. Akcija hapšenja izvedena je u više gradova, u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu i Nišu.

"U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Služba za borbu protiv korupcije su u više odvojenih akcija tokom 24. i 25. novembra, u saradnji sa Posebnim odjeljenjima za suzbijanje korupcije Viših javnih tužilaštava u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu i Nišu, uhapsili su šest osoba, dok se za još jednom osobom intenzivno traga, zbog sumnje da su izvršili više krivičnih djela protiv privrede i krivičnih djela protiv službene dužnosti. Oni su, kako se sumnja, na taj način pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 90.934.075,46 dinara i pričinili štetu budžetu Republike Srbije i pravnim licima u ukupnom iznosu od 37.608.879,85 dinara.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično djelo pronevjera u obavljanju privredne djelatnosti, policija u Nišu uhapsila je S. N. (1985) iz okoline Vlasotinca, koja se sumnjiči da je u svojstvu odgovornog lica u jednom maloprodajnom objektu, od 1. januara 2024. godine do 12. februara 2026. godine, prisvojila robu koja joj je bila povjerena u radu kao i dnevne pazare ove radnje i na taj način stekla protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 3.553.742,90 dinara, a za isti iznos, oštetila privredno društvo u okviru kojeg posluje maloprodajni objekat. Takođe, policija u Kraljevu uhapsila je M. V. (1965) i V. M. (1965), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

M. V. se sumnjiči da je, u svojstvu službenog lica Komisije za dodjelu pomoći za kupovinu kuće sa okućnicom, iskoristio svoj položaj i suprotno propisanim pravilima i konkursnim uslovima, donio odluku o dodjeli sredstava grada Kraljeva u iznosu od 1.509.640 dinara za kupovinu seoske kuće sa okućnicom osumnjičenom V. M., iako je znao da ne ispunjava uslove konkursa i tako mu omogućio sticanje protivpravne imovinske koristi. Ujedno, sumnja se da je V. M. pomogao M. V. tako što je dostavio lažnu izjavu, ovjerenu kod javnog bilježnika na osnovu koje, u prethodnom periodu, nije posjedovao niti otuđio nepokretnost, iako je znao da je prije konkursa nepokretnost u kojoj živi poklonio svojoj ćerki, čime je omogućeno zaključenje ugovora.

Policija je u Novom Sadu uhapsila S. O. (1961) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela nesavjestan rad u službi i zloupotreba službenog položaja. Sumnja se da, kao bivši direktor O.Š. 'Prva vojvođanska brigada', u periodu od maja 2019. do februara 2025. godine, nije podnio zakonom propisanu prijavu radova prije početka izvođenja radova na nadogradnji sprata škole, čime je onemogućio blagovremeni inspekcijski nadzor, usljed čega je građevinska dozvola prestala da važi a nadograđeni dio škole ostao bez mogućnosti pribavljanja upotrebne dozvole. S. O. je na taj način ovoj školi pričinio imovinsku štetu u iznosu od 53.890.176 dinara, koliko su iznosili radovi na nadogradnji sprata škole.

Takođe, policija u Novom Sadu uhapsila je i Ž. B. (1989) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba položaja odgovornog lica. On se sumnjiči da je, u svojstvu zastupnika jednog udruženja građana iz Novog Sada, od 2020. do 2024. godine, nenamjenski potrošio sredstva isplaćena od Gradske uprave za privredu Novog Sada, u ukupnom iznosu od 4.080.000 dinara, bez realizacije osnovnih ugovora, za koji iznos je oštetio budžet grada Novog Sada.

U Beogradu je uhapšen i P.B - G. (1982), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba položaja odgovornog lica i falsifikovanje isprave. Sumnja se da je, kao odgovorno lice jedne političke stranke koja je učestvovala u okviru koalicije na izborima za odbornike u Skupštini grada Beograda 2022. godine, novac u iznosu od 2.007.387 dinara, koji je 13. maja 2022. godine uplaćen iz budžeta grada Beograda na namjenski račun te političke stranke za učešće na ovim izborima, prenio na svoj lični tekući račun i podigao u gotovini.

Takođe se sumnja da je na isti način, novac u iznosu od 20.500.667 dinara koji je 8. juna 2022. godine uplaćen iz budžeta Republike Srbije na namjenski račun političke stranke čije je odgovorno lice za učešće na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije 2022. godine, prenio na svoj lični tekući račun i podigao ga u gotovini. Na taj način je, kako se sumnja, P. B - G. oštetio budžete grada Beograda i Republike Srbije i sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist.

Ujedno, sumnja se i da je 2022. godine u Konačni izvještaj o troškovima izborne kampanje unio neistinite podatke i takav, podnio Agenciji za sprečavanje korupcije, čime je izvršio i krivično djelo falsifikovanje isprave. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave, biti sprovedeni nadležnim tužilaštvima", navodi se u saopštenju.