Bivša poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić, uhapšena u akciji "Emisar", tokom saslušanja u Republičkom javnom tužilaštvu negirala je da je pomagala Đorđu Ždrali da izbjegne odgovornost za napad na Kostu Pandurevića.

Izvor: Milica Džepina/Srna

Kako prenosi "Glas Srpske", ona je istakla da sa tim slučajem nema nikakve veze, a izvor blizak istrazi naveo je da je Šljivićeva izjavila da poznaje obje porodice, i Pandurević i Ždrale, te da ju je jedna žena zamolila da pomogne u smirivanju strasti između njih. Ona tvrdi da nije učestvovala ni u kakvom sređivanju ili prebacivanju odgovornosti sa Ždrale, niti u njegovom bjekstvu i skrivanju.

Njen branilac, advokat Miljkan Pucar, potvrdio je da je Šljivićeva u potpunosti odbacila navode o krivici za djela koja joj se stavljaju na teret.

"Tvrdi da nije član nikakvog udruženja ni grupe i da nije imala nikakva zaduženja niti naredbe od bilo koga. Rekla je da poznaje porodice Pandurević i Ždrale i da je samo nastojala da im pomogne u smirivanju strasti", naveo je Pucar.

Osim Šljivićeve, u akciji "Emisar" su zbog sumnje da su Ždrali pomagali u bjekstvu, skrivanju i izbjegavanju odgovornosti za pokušaj ubistva Koste Pandurevića uhapšeni i Naser Orić, advokat Siniša Derganc, te otac i sin Mesud i Mustafa Mustafić. Oni su uhapšeni po nalogu Republičkog javnog tužilaštva, kome su juče predati i gdje su danas saslušani.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske saopšteno je da se uhapšene osobe dovode u vezu sa pružanjem pomoći Đorđu Ždrali, za kojim policija aktivno traga, a u vezi sa njegovim bjekstvom, skrivanjem dokaza i pokušajem njihovog lažiranja u predmetu koji se odnosi na krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.

Izvor: ATV/screenshot

U Republičkom javnom tužilaštvu preciziraju da se Orić, Šljivićeva, Derganc i Mustafa Mustafić sumnjiče za izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja i sprečavanje dokazivanja u vezi sa pokušajem teškog ubistva. Mesud Mustafić se, pored izvršenja krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja, tereti i za pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela u vezi sa pokušajem teškog ubistva.

"Uhapšene osobe dovode se u vezu sa pružanjem pomoći Đorđu Ždrali, koji je nedostupan organima gonjenja i za kojim je raspisana međunarodna potjernica, a u vezi sa krivičnim djelom teško ubistvo u pokušaju na štetu osobe sa inicijalima K.P. početkom avgusta ove godine u mjestu Istočno Novo Sarajevo", navodi se u saopštenju.

Tokom pretresa imovine osumnjičenih na više lokacija, uključujući i objekte u vlasništvu Đorđa Ždrale, pronađeno je i privremeno oduzeto osam pištolja, 30.000 KM, 10.000 evra, više mobilnih telefona, računar i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.