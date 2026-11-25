Bivša poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić, uhapšena u akciji "Emisar", tokom saslušanja u Republičkom javnom tužilaštvu negirala je da je pomagala Đorđu Ždrali da izbjegne odgovornost za napad na Kostu Pandurevića.
Kako prenosi "Glas Srpske", ona je istakla da sa tim slučajem nema nikakve veze, a izvor blizak istrazi naveo je da je Šljivićeva izjavila da poznaje obje porodice, i Pandurević i Ždrale, te da ju je jedna žena zamolila da pomogne u smirivanju strasti između njih. Ona tvrdi da nije učestvovala ni u kakvom sređivanju ili prebacivanju odgovornosti sa Ždrale, niti u njegovom bjekstvu i skrivanju.
Njen branilac, advokat Miljkan Pucar, potvrdio je da je Šljivićeva u potpunosti odbacila navode o krivici za djela koja joj se stavljaju na teret.
"Tvrdi da nije član nikakvog udruženja ni grupe i da nije imala nikakva zaduženja niti naredbe od bilo koga. Rekla je da poznaje porodice Pandurević i Ždrale i da je samo nastojala da im pomogne u smirivanju strasti", naveo je Pucar.
Osim Šljivićeve, u akciji "Emisar" su zbog sumnje da su Ždrali pomagali u bjekstvu, skrivanju i izbjegavanju odgovornosti za pokušaj ubistva Koste Pandurevića uhapšeni i Naser Orić, advokat Siniša Derganc, te otac i sin Mesud i Mustafa Mustafić. Oni su uhapšeni po nalogu Republičkog javnog tužilaštva, kome su juče predati i gdje su danas saslušani.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske saopšteno je da se uhapšene osobe dovode u vezu sa pružanjem pomoći Đorđu Ždrali, za kojim policija aktivno traga, a u vezi sa njegovim bjekstvom, skrivanjem dokaza i pokušajem njihovog lažiranja u predmetu koji se odnosi na krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.Izvor: ATV/screenshot
U Republičkom javnom tužilaštvu preciziraju da se Orić, Šljivićeva, Derganc i Mustafa Mustafić sumnjiče za izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja i sprečavanje dokazivanja u vezi sa pokušajem teškog ubistva. Mesud Mustafić se, pored izvršenja krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja, tereti i za pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela u vezi sa pokušajem teškog ubistva.
"Uhapšene osobe dovode se u vezu sa pružanjem pomoći Đorđu Ždrali, koji je nedostupan organima gonjenja i za kojim je raspisana međunarodna potjernica, a u vezi sa krivičnim djelom teško ubistvo u pokušaju na štetu osobe sa inicijalima K.P. početkom avgusta ove godine u mjestu Istočno Novo Sarajevo", navodi se u saopštenju.
Tokom pretresa imovine osumnjičenih na više lokacija, uključujući i objekte u vlasništvu Đorđa Ždrale, pronađeno je i privremeno oduzeto osam pištolja, 30.000 KM, 10.000 evra, više mobilnih telefona, računar i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.