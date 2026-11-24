Nikolina Šljivić, Naser Orić, Siniša Derganc, Mesud i Mustafa Mustafić, koji su uhapšeni u okviru policijske akcije "Emisar", sprovedeni su večeras u Upravu za borbu protiv organizovanog i teškog kriminaliteta Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Banjaluci

Izvor: Avaz TV/Youtube

Uhapšeni se sumnjiče za izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja i sprečavanje dokazivanja u vezi sa krivičnim djelom teško ubistvo u pokušaju.

"Lica lišena slobode dovode se u vezu sa pružanjem pomoći Đorđu Ždrali, za kojim policijski službenici MUP-a Srpske aktivno tragaju, i to u vezi sa njegovim bjekstvom, skrivanjem dokaza i pokušajem lažiranja dokaza u predmetu koji se odnosi na krivično djelo teško ubistvo u pokušaju", saopšteno je ranije danas iz MUP-a Republike Srpske.

Nakon saslušanja, trebalo bi da budu predati u nadležnost Republičkog javnog tužilaštva, koje sprovodi istragu, prenosi RTRS.

Osumnjičeni se dovode u vezu sa pomaganjem Đorđu Ždrali, za kojim se traga, te skrivanjem i pokušajem falsifikovanja dokaza u predmetu teškog ubistva u pokušaju.