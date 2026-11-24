Sedamnaestogodišnji učenik koji je danas zapucao u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu, donio je očevu malokalibarsku pušku sakrivenu u torbi, putujući tako oko 40 minuta autobusom iz 20 kilometara udaljenog sela.

Izvor: društvene mreže/RINA

Maloljetnik V.M. (17) koji je uhapšen zbog pucnjave u školi u Kragujevcu, malokalibarsku pušku je nosio u torbi od svog sela koje je na 20-ak kilometara udaljeno od Prve tehničke škole u Kragujevcu.

Kako se saznaje, on je nosio sa sobom kraću verziju malokalibarske puške u torbi i od svoje kuće je do škole išao autobusom.

"S obzirom na to da ju je sakrio niko nije mogao da primijeti da on u torbi nosi oružje. On je tako putovao oko 40 minuta prevozom. Tek po dolasku u krug škole on je pušku izvadio i zapucao", kaže izvor.

Detalji pucnjave u školi u Kragujevcu

Podsjetimo, policijskoj upravi u Kragujevcu je jutros oko 8 sati prijavljeno da je nepoznato lice sa puškom ušlo u Prvu tehničku školu u Kragujevcu i odmah po prijavi, obaviještene su sve raspoložive policijske patrole.

Na mjesto događaja prva je stigla patrola interventne jedinice, koja je u saradnji sa školskim policajcem locirala osumnjičenog sedamnaestogodišnjaka i za šest minuta od inicijalne prijave ga bezbjedno savladala, uhapsila i pronašla oružje.

Kako se sumnja, sedamnaestogodišnji učenik četvrtog razreda ove škole donio je u školu malokalibarsku pušku za čije držanje njegov otac ne posjeduje dozvolu i iz nje ispalio jedan projektil u pravcu portirnice, gdje je projektil probio staklo i potom povrijedio pedesetogodišnju radnicu škole u predelu noge. Druga radnica zadobila je takođe povredu noge, usled pucanja stakla.

Vrijeme izvršenja ovog događaja bilo je u toku nastave, tako da na hodniku i u dvorištu pomenute škole nije bilo učenika. Nakon ovog događaja, svi učenici škole su bezbjedno evakuisani.

"Napominjemo da Policijska uprava u Kragujevcu u prethodnom periodu nije zaprimila prijavu niti obavještenje koja bi mogla da se dovede u vezu sa ovim događajem", navodi se u saopštenju policije.

MUP se oglasio saopštenjem u kojem je navedeno da je uhapšen i otac maloljetnika koji je imao oružje u nelegalnom posjedu.

Dvije pacijentkinje koje su povrijeđene u pucnjavi u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu dovezene su oko 8.30 časova kolima Hitne pomoći u Univerzitetski klinički centar Kragujevac, gdje su zbrinute i zadržane na bolničkom liječenju.

(Blic/MONDO)