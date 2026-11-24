Jovo Bakić i Aleksandar Vučić ponovo u žestokom verbalnom duelu u Skupštini Srbije.

U toku je sednica Skupštine Srbije na kojoj se biraju članovi skupštinskih organa, pljušte opomene tokom cijelog dana zasedanja, a šefovi poslaničkih klubova imali su novi žestok verbalan duel. Jovo Bakić, šef poslaničkog kluba "Studentska lista" se prvi javio za riječ kada je govorio o optužbama na račun svoje liste na šta mu je odmah replicirao Aleksandar Vučić, šef poslaničkog kluba "Srbija pobeđuje".