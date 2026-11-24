Naser Orić, koji je uhapšen u policijskoj akciji "Emisar", izveden je iz Policijske stanice Istočno Novo Sarajevo nakon kratkog ispitivanja i biće sproveden u Banjaluku na kriminalističku obradu, javlja "Euronews BiH".

Izvor: Avaz TV/Youtube

Osim Orića, na kriminalističku obradu u Banjaluku biće sprovedeni i svi ostali osumnjičeni koji su lišeni slobode u ovoj akciji – bivši poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić, Mesud i Mustafa Mustafić, kao i advokat Siniša Derganc.

Uhapšene osobe dovode se u vezu sa pružanjem pomoći Đorđu Ždrali, za kojim policija aktivno traga, kao i sa skrivanjem i pokušajem falsifikovanja dokaza u predmetu koji se odnosi na krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.

Aktivnosti u ovom predmetu sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, dok im na području Federacije BiH asistira Agencija za istrage i zaštitu (SIPA).