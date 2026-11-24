Muškarac N.P. iz Gradiške, osumnjičen za pokušaj ubistva i izazivanje opšte opasnosti, sproveden je danas u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

On je osumnjičen da je u nedjelju, 22. novembra, na području Laktaša iz vatrenog oružja ispalio nekoliko hitaca u vazduh, a potom više hitaca u putničko vozilo u kojem se nalazilo lice N.D, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Tom prilikom su nastala oštećenja na vozilu.

"Navedeno lice, kao i lica čiji su inicijali N.D. iz Kotor Varoša i R.R. iz Banjaluke sumnjiče se da su počinila krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija", stoji u saopštenju.

Podsjećamo, riječ je o Nebojši Poletanu, bokseru, koji je pucao na automobil kojim je upravljao Nenad Dukić. Do sukoba je došlo na druženju u vikendici na području Laktaša. Međusobne provokacije prerasle su u sukob u kojem je Poletan potegao oružje.

(Srna/Mondo)