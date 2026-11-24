U Kantonalnom sudu u Sarajevu za danas je zakazano izricanje presude u ponovljenom postupku protiv Save Marinkovića i Aleksandra Macana, optuženih za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića.

Izvor: FENA

Izricanje presude je u 9.00 časova.

Ponovljeni postupak vođen je nakon što je Vrhovni sud Federacije BiH ukinuo prvostepenu presudu od 27. decembra 2024. godine, kojom je Marinković bio osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 45 godina, a Macan na jedinstvenu kaznu zatvora od 15 godina.

Vrhovni sud FBiH je 22. decembra prošle godine, djelimično uvažavajući žalbe branilaca optuženih, ukinuo presudu i predmet vratio Kantonalnom sudu u Sarajevu na ponovno suđenje.

Šehović i Vujinović ubijeni su 26. oktobra 2018. godine u sarajevskom naselju Alipašino Polje.

Prema optužnici, na policajce, koji su se nalazili u službenom automobilu, ispaljeno je najmanje 20 hitaca nakon što su zatekli počinioce u krađi vozila u Geteovoj ulici.

Šehović je preminuo na mjestu događaja, dok je Vujinović podlegao povredama nekoliko časova kasnije.

Optužnica u tom predmetu potvrđena je u decembru 2022. godine.

Prvobitnom optužnicom bio je obuhvaćen i Marko Trifković, koji je nakon sporazuma sa Tužilaštvom o priznanju krivice pravosnažno osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 15 godina.

On nije obuhvaćen ponovljenim postupkom protiv Marinkovića i Macana, koji je počeo u martu ove godine.

(Srna)