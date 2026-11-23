Policija se oglasila o sudaru kod Brčkog

Izvor: Brčko 24/7

Vozač autobusa koji je teže povrijeđen u subotu u saobraćajnoj nesreći kod Brčkog u kojoj je jedno lice poginulo, a 12 putnika lakše povrijeđeno, zadržan je na liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i nije bio pod dejstvom alkohola, saopšteno je danas iz Policije Brčko distrikta.

U prvom saopštenju Policije nakon udesa navodi se da su u saobraćajnoj nesreći 21. novembra oko 19.00 časova u mjestu Dubrave, na izlazu prema Ceriku, učestvovali automobil "golf" i autobus, te da je uviđaj izvršen pod nadzorom tužioca brčanskog Tužilaštva.

Zbog uviđaja, saobraćaj na regionalnom putu u Dubravama bio je u potpunosti obustavljen od 19.00 do 23.20 časova i odvijao se alternativnim pravcem Dubrave - Tržnica Arizona - Cerik.

Policijski službenici su tokom vikenda u Brčko distriktu iz saobraćaja isključili 14 vozača i vozila, među kojima pet zbog vožnje pod dejstvom alkohola i tri zbog upravljanja vozilom prije sticanja prava na upravljanje.