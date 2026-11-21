Osnovni sud Brčko distrikta odredio je jednomjesečni pritvor Goranu Hubijaru (52), osumnjičenom za napad nožem na katoličkog sveštenika don Filipa Maršića u mjestu Boće kod Brčkog.

Izvor: Srna

Pritvor je određen na prijedlog Tužilaštva Brčko distrikta, a Hubijar se sumnjiči za kvalifikovani oblik krivičnog djela razbojništva.

Kako je saopšteno iz Tužilaštva, pritvor je određen zbog opasnosti od bjekstva i postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumnjičeni, ukoliko bude boravio na slobodi, mogao ponoviti krivično djelo, piše Srpskainfo.

Podsjećamo, napad se dogodio 17. novembra, u večernjim časovima, u blizini katoličke crkve i župnog dvora u mjestu Boće kod Brčkog.

Maskirani napadač je, tražeći novac od sveštenika don Filipa Maršića, više puta ga ubo nožem u predjelu prsa i ruku. Sveštenik je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede, pa je medicinski zbrinut u “”Zdravstvenom centru Brčko”.

U policijskoj akciji, koja je provedena pod nadzorom Tužilaštva, osumnjičeni je identifikovan i uhapšen za manje od 48 sati od izvršenja krivičnog djela. Tokom pretresa prostorija koje je koristio osumnjičeni, pronađeni su predmeti za koje se sumnja da potiču iz ovog krivičnog djela, kao i odjeća na kojoj su uočeni tragovi koji izgledom asociraju na krv.

Iz Tužilaštva su naveli i da je osumnjičeni tokom kriminalističke obrade, u prisustvu branioca, priznao izvršenje krivičnog djela.

Dodali su da će u saradnji s policijom nastaviti istražne radnje kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice i prikupili dokazi potrebni za daljnje krivičnopravno procesuiranje osumnjičenog.

(Mondo)