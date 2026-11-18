Župnik Župe svetog Ante Padovanskog u naselju Boće kod Brčkog, don Filip Maršić, izboden je nožem u napadu koji se dogodio kasno sinoć, a uprkos zadobijenim povredama uspio je da pobjegne napadaču i potraži pomoć.

Izvor: Srna

U pomoć mu je pritekao mladi par koji se zatekao u blizini, nakon čega je prevezen u brčansku bolnicu, gdje je zbrinut i, prema posljednjim informacijama, nalazi se u stabilnom zdravstvenom stanju.

Kako je objavljeno na Facebook stranici „Boće – Brčko distrikt“, župnik je tokom napada uspio da se odbrani i pobjegne napadaču.

Uprkos povredama, uspio je da izađe na cestu i potraži pomoć.

Izvor: Srna

U pomoć mu je pritekao mladi par koji se zatekao u blizini. Mještani su im uputili posebnu zahvalnost zbog brze reakcije, a zahvalili su i ljekarima i medicinskom osoblju brčanske bolnice koji su zbrinuli povrijeđenog župnika.

“Bogu hvala, župnik Filip je pri svijesti, stabilno je i od srca zahvaljuje svima na brojnim molitvama, porukama i podršci koja pristiže sa svih strana”, navedeno je u objavi.

Zbog napada, svete mise u Župi svetog Ante Padovanskog neće se održavati do daljeg. Vjernici će naknadno biti obaviješteni o zdravstvenom stanju župnika i nastavku redovnih župnih aktivnosti.

Okolnosti napada, kao ni identitet počinioca i motiv, zasad nisu poznati, prenosi Avaz.

(Mondo)