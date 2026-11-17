Čak desetoro djece povrijeđeno u tržnom centru "Galerija", sedmoro ima teške povrede, a djeca su na nosilima prenešena do vozila Hitne pomoći.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Čak desetoro djece je povrijeđeno u tržnom centru "Galerija" u Beogradu kada se jednom dečaku pertla zaglavila u mehanizmu pokretnih stepenica, saznaje "Telegraf".

Više ekipa Hitne pomoći je stiglo na lice mjesta, djeca su do saniteta iznošena na nosilima.

Prema saznanjima pomenutog portala, sedmoro dece je zadobilo teške tjelesne povrede - neka od njih su zadobila prelom butne kosti.

Jednom djetetu je pertla zapela za mehanizam pokretnih stepenica. Dijete je zbog toga izgubilo ravnotežu i palo, a sva ostala djeca koja su bila iza tog djeteta nisu uspjela da se zaustave što je dovelo do velikog lančanog pada.

Tačan stepen povreda kod sve djece biće poznat u narednim satima. Prema nezvaničnim informacijama, djeca su sa učiteljicom bila u bioskopu.

(Mondo)