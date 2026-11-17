U Tržnom centru "Galerija" u Beogradu došlo je do incidenta kada je više djece palo sa pokretnih stepenica.
Sedmoro djece teško je povrijeđeno, troje ima inicijalno lakše povrede, poslije pada na stepenicama u Tržnom centru Galerija. To je za N1 potvrđeno iz Hitne pomoći. Svih desetoro povrijeđenih prevezeno je u Urgentni centar.
Hitna pomoć primila je poziv u 14.33, na teren je izašlo pet ekipa.
Povrijeđena djeca su uzrasta 8 i 9 godina, među njima je pet dječaka i pet djevojčica.
Do incidenta je došlo oko 14.35 časova, nezvanično nam je rečeno u MUP-u.
Još se utvrđuju okolnosti pod kojima su djeca povrijeđena na pokretnim stepenicama.
(N1/Mondo)