U Tržnom centru "Galerija" u Beogradu došlo je do incidenta kada je više djece palo sa pokretnih stepenica.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Sedmoro djece teško je povrijeđeno, troje ima inicijalno lakše povrede, poslije pada na stepenicama u Tržnom centru Galerija. To je za N1 potvrđeno iz Hitne pomoći. Svih desetoro povrijeđenih prevezeno je u Urgentni centar.

Hitna pomoć primila je poziv u 14.33, na teren je izašlo pet ekipa.

Povrijeđena djeca su uzrasta 8 i 9 godina, među njima je pet dječaka i pet djevojčica.

Do incidenta je došlo oko 14.35 časova, nezvanično nam je rečeno u MUP-u.

Još se utvrđuju okolnosti pod kojima su djeca povrijeđena na pokretnim stepenicama.

(N1/Mondo)