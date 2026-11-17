Major Goran Bulajić poginuo je jutros u padu vojnog aviona kod Stare Pazove. Tokom poplava 2014. više od 20 sati proveo je izvlačeći ljude iz poplavljenih kuća i stanova u Obrenovcu.

Izvor: Youtube/Vojska Srbije — zvanični kanal

Major Goran Bulajić, pilot 204. vazduhoplovne brigade, poginuo je jutros kada se avion "mig 29" Vojske Srbije srušio oko 8.45 u okolini Stare Pazove, navelo je Ministarstvo odbrane u svom saopštenju.

Bulajić je u maju 2014, kada je čuo da je Obrenovac pod vodom, javio komandi da kreće u poplavljeni grad. Ponio je svoj čamac, obukao ronilačko odijelo i sa prijateljima stigao do delova grada do kojih mnogi nisu mogli da priđu, ispričao je za RTS prilog te godine.

Po mraku vozio čamac ulicama i orijentisao se po banderama

Kada su stigli u Obrenovac, zatekli su vodu duboku dva metra, ispričao je Bulajić tada za RTS. Čamcem su prolazili ulicama grada koji nije poznavao. Po mraku se orijentisao po banderama, a do adresa je pokušavao da stigne uz pomoć GPS-a, kao da se kroz grad kreće automobilom.

Dok mu je telefon radio, na njega su stizale SMS poruke ljudi koji su čekali pomoć. Tako je sa prijateljima stigao i do Miroslava, Slavice, Đorđa, Ksenije i Natalije iz Ulice kneza Mihaila. Oni su bili među Obrenovčanima koje je njegova ekipa izvukla iz poplavljenog dijela grada.

Izvor: rts/printscreen

Najteže mu je bilo kada su mu očevi predavali djecu

Bulajić je za RTS 2014. godine ispričao da su u čamac uglavnom prve ulazile majke. Očevi bi ostajali sa djecom u kućama i stanovima dok se on ne vrati po njih. Posebno je pamtio trenutke u kojima mu otac, koji ga prvi put vidi, predaje dijete u ruke da ga prenese preko vode do čamca.

Pamtio je i devedesetogodišnju ženu koja mu je rekla da nikada nije mislila da će u tim godinama hodati po krovu. Druge starije žene, od kojih su neke imale povrede kuka ili kičme, izlazile su kroz prozore i koristile merdevine da bi stigle do spasilaca.

Bulajić je sa prijateljima više od 20 sati izvlačio ljude iz poplavljenog grada. Jednim čamcem prevezli su na sigurno više od 150 ljudi, izvijestio je tada RTS.

Izvor: rts/printscreen

Formirane dvije komisije posle pada aviona

Bulajić je rođen 25. marta 1973. godine u Beogradu, a u Vojsci Srbije bio je od 1996. godine. Iza sebe je ostavio dvoje djece.

Na mjesto pada aviona izašla je vojna policija, a obaviješten je i nadležni tužilac. Ministarstvo odbrane saopštilo je da će jedna komisija ispitati okolnosti nesreće i eventualnu odgovornost vojne organizacije, dok je zadatak stručne komisije Ratnog vazduhoplovstva da utvrdi uzrok pada aviona.

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(RTS/Mondo)