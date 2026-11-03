Poznati identiteti žrtava avionske nesreće na Floridi: Poginuli milioner i supruga sa djecom, dadilja i prijatelji

Američki tehnološki magnat Adam Robinson poginuo je sa suprugom, dvoje male djece od dvije i četiri godine, dadiljom i prijateljima kada se njihov privatni avion zakucao u prometnu raskrsnicu na Floridi.

Izvor: Tačno/UGC/Aki Kuusisto

Tehnološki preduzetnik i milioner Adam Robinson (45), njegova supruga Helen Šarp (40), njihove dvije kćerkice Ema (4) i Čarli (2), porodična dadilja i dvoje bliskih prijatelja poginuli su u stravičnoj avionskoj nesreći na Floridi, kada se njihov privatni avion srušio u blizini Vest Palm Biča.

Tragedija se dogodila dok je porodica putovala iz svog doma u Ostinu u Teksasu na odmor na Bahame. Pored četvoročlane porodice Robinson, u padu letjelice "Learjet 60" život su izgubile dadilja Anita Marija Setino, prijateljice Rejčel Rid i Čarmi Fehr, kao i članovi posade – kapetan Džef Gregori (55) i kopilotkinja Natali Gadelja Filgejras (20).

Ko je bio nastradali biznismen?

Adam Robinson bio je istaknuti američki preduzetnik i osnivač uspješne tehnološke kompanije "Retention". Prije nego što je zakoračio u svijet tehnoloških startapa i razvio platformu baziranu na vještačkoj inteligenciji "GetEmail", proveo je punih deset godina radeći kao broker na njujorškom Vol Stritu. Često je u javnosti i medijima dijelio savjete o tome kako izgraditi višemilionski biznis od nule.

Njegova supruga Helen bila je uspješna preduzetnica koja je vodila PR agenciju "Influential PR", a u mondenskom Aspenu posjedovala je i priznat umjetnički keramički studio.

Update BREAKINGFlorida plane crash victimsrevealed: Tech tycoon, 45, and his wife, 40, were on private jet with their two toddlers, the children's nanny and friends https://t.co/9Gdjaz2wau — Simo Saadi (@Simo7809957085)November 2, 2026

Letjelica se pod nerazjašnjenim okolnostima nosom obrušila direktno na saobraćajnu raskrsnicu na Floridi i eksplodirala u plamenu, što su zabilježile i kamere iz automobila. Na zemlji je lakše povrijeđen jedan prolaznik.

Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja (NTSB) saopštio je da su izuzetno loši vremenski uslovi vjerovatno bili presudan faktor nesreće, uz sumnju da se dio aviona odlomio u vazduhu pre udara o tlo.

(Mondo.rs)