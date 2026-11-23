Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović odbio je poziv na konsultacije s Igorom Dodikom o formiranju nove Vlade Republike Srpske. Kritikovao je i političko djelovanje Draška Stanivukovića i Branka Blanuše.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović oštro je kritikovao imenovanje Igora Dodika za mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske, ocijenivši da je riječ o nastavku porodične vladavine koju je, kako tvrdi, Milorad Dodik godinama pripremao.

U razgovoru za N1 otkrio je da je njegova politička organizacija dobila poziv na konsultacije s Igorom Dodikom, ali da na njih neće otići.

Vukanović je tokom gostovanja u emisiji „Dan uživo“ na N1 otkrio da je neposredno prije emisije dobio poziv iz kabineta predsjednika Vlade Republike Srpske, kojim Igor Dodik njegovu političku organizaciju poziva na konsultacije o formiranju nove Vlade. Vukanović je poručio da se na poziv neće odazvati, ocijenivši da je riječ o političkoj predstavi.

– Neposredno pred vašu emisiju dobio sam poziv iz kabineta predsjednika Vlade, u kojem Igor Dodik poziva nas iz Liste za pravdu i red na konsultacije za dva dana. Naravno, nećemo učestvovati u toj predstavi – rekao je.

Objasnio je da je odluku donio nakon razgovora sa svojim političkim saradnicima.

– Imali smo neku vrstu izjašnjavanja i glasanja. Gotovo niko u našoj grupi, u Listi za pravdu i red, nije rekao da treba ići na konsultacije. Zašto bismo mi davali neku vrstu legitimiteta? – upitao je.

Smatra da su konsultacije formalnost i da je raspodjela najvažnijih funkcija već dogovorena.

– Već se zna da će Banjac dobiti energetiku, da će Budimir ostati ministar policije, da će zadržati nekoliko kadrova koji su Miloradu važni, a da će Igor uvesti neke svoje ljude – ustvrdio je.

Prisjetio se i ranijih konsultacija kod Save Minića, na koje je Lista za pravdu i red poslala delegaciju predvođenu Zagom Grahovac.

– Imali smo desetak tema: smjenu Luke Petrovića, stanje u termoelektranama, neispunjena obećanja, puteve, krah javnog sektora. Međutim, konsultacije su naprasno završene za pola sata. Otišli smo u Banjaluku, vozili se ukupno 12 sati tamo i nazad, da bismo imali priliku deset ili petnaest minuta ukazivati na određene probleme – ispričao je.

Vukanović je uvjeren da se promjenom mandatara neće promijeniti način upravljanja Republikom Srpskom.

– Ništa novo nećemo doživjeti u naredne četiri godine. Samo vjerujem da će pljačka biti brutalnija. Igor Dodik će vjerovatno imati nešto više manira. Mlađi je, strpljiviji i neće onako burno reagovati u skupštinskim raspravama. Ali stil i način vladanja, korupcijski sistem, sigurno će ostati isti, ako ne bude podignut na još viši nivo – ocijenio je.

„Imenovanje Igora Dodika nije iznenađenje“

Vukanović smatra da odluka o imenovanju Igora Dodika nije iznenađenje, nego ostvarenje političkog plana na koji je, kako kaže, upozoravao još prije pet godina.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Prema njegovim tvrdnjama, Milorad Dodik je prvobitno imao drugačiji plan za mjesto predsjednika Vlade.

– Siguran sam da su njegovi neuspješni pokušaji da se dodvori novim vlastima u Srbiji, odnosno studentskoj listi, jedan od razloga njegove nervoze, ali i razlog zbog kojeg je promijenio prvobitnu namjeru da Zoran Stevanović iz Zvornika bude mandatar. Na konsultativnim sastancima dobio sam čak i određene potvrde od poslanika vladajuće koalicije da je to bio prvobitni plan – naveo je.

Smatra da je Dodik, zbog promijenjenih političkih okolnosti, odlučio ubrzati ulazak sina u sam vrh izvršne vlasti.

O preletačima i Stanivukoviću: „Ne možete praviti stranku skupljajući ljude iz deset stranaka“

Govoreći o prelascima opozicionih poslanika u vladajući blok i formiranju dvotrećinske većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Vukanović je kritikovao način na koji pojedine opozicione stranke biraju kandidate.

Posebno se osvrnuo na Pokret Sigurna Srpska i njegovog lidera Draška Stanivukovića.

– Može se reći: kako su sijali, tako sada žanju – rekao je.

Objasnio je da je ranije odbijao da preuzima političare iz drugih opozicionih stranaka kako bi ojačao vlastitu listu.

– Prije četiri godine, kada mi se Draško Stanivuković sa svojom ekipom nudio da dođe na moju listu jer su bili nezadovoljni odnosima u PDP-u, rekao sam da ne želim graditi svoju listu i svoju sreću na tuđoj nesreći – naveo je.

Naglasio je da je Lista za pravdu i red svoj politički put gradila s novim ljudima.

Izvor: X/Draško Stanivuković

Stanivukoviću zamjera što je, prema njegovim riječima, političku organizaciju gradio okupljanjem ljudi iz brojnih drugih stranaka.

– Draško Stanivuković je preuzimao poslanike i odbornike od mene, SDS-a, SPS-a, ali i od drugih stranaka, pa čak i od Nešića. Koga god je mogao, uzimao je – rekao je.

Vukanović je iznio i tvrdnje o ulozi Slaviše Kokeze u političkom djelovanju Stanivukovića, kao i o mogućim novim odlascima iz Pokreta Sigurna Srpska.

Prema njegovim informacijama, vode se pregovori o prelasku pojedinih funkcionera, uključujući načelnika Pala Kojića, dok je jedno od spornih pitanja ko bi preuzeo rukovođenje lokalnim SNSD-om.

– Mislim da je Stanivuković mogao očekivati ovo što mu se događa. Jedini način da spriječi osipanje bio bi da ostvari veliki izborni rezultat i postane dio vlasti. Tada bi svi oko njega željeli ostati jer bi bili dio vlasti – ocijenio je.

Žestoke kritike Branka Blanuše nakon ostavke

Vukanović se osvrnuo i na ostavku Branka Blanuše, iznoseći izuzetno oštre kritike na račun njegovog političkog djelovanja i posljedica koje je, prema njegovom mišljenju, ostavio u SDS-u.

– Dugo pratim političku scenu i upoznao sam mnogo ljudi. Ali takvu osobu, bezličnu, bez imalo karaktera, nemoralnu, prevrtljivu i lažljivu, ne znam kojom bih riječju opisao Branka Blanušu i ono što je uradio od SDS-a – izjavio je.

Tvrdi da je upozoravao na Blanušu još kada je predložen za kandidata.

– Upozoravao sam na njega čim je nametnut za kandidata bez ikakvih konsultacija, od strane Radulovića i Neškovića. Rekao sam da je to veoma rizično – kazao je Vukanović, između ostalog.

(Mondo)