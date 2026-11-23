Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u padu pošto je pažnja investitora usmjerena na protok nafte sa Bliskog istoka usljed neprestanih napada na tankere i rafinerije.

Izvor: Evgenii Bakhchev/Shutterstock/MONDO/Uroš Arsić/youtube/screenshot/ON THE ROGER

Cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora manja je za 60 centi ili 65 odsto i sada je 91,97 dolara po barelu, dok je u NJujorku cijena svijetle sirove nafte pala za 49 centi ili 0,59 odsto i iznosi 82,92 dolara po barelu.

"Brent" je prošle sedmice pao za četiri odsto, a svijetla sirova nafte za pet odsto.

Američka medijska kuća Si-En-Bi-Si navodi da neriješeni sukob između SAD i Irana i dalje utiče na cijene nafte.