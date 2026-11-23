Tokom noći između nedjelje i ponedjeljka izbio je požar u restoranu na Vrelu Bune kod Mostara, u kojem je pričinjena znatna materijalna šteta, a na terenu je intervenisalo sedam vatrogasnih vozila.

Izvor: Vatrogasci Mostar

Kako je potvrđeno iz Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, dojava o izbijanju požara u jednom od ugostiteljskih objekata zaprimljena je u 1.10 časova poslije ponoći.

Brzom intervencijom vatrogasnih ekipa vatra je stavljena pod kontrolu, ali je na samom objektu nastala znatna materijalna šteta, javljaju hercegovački mediji.

Iz mostarske vatrogasne jedinice naveli su da se na terenu i dalje nalazi jedna dežurna vatrogasna ekipa koja nadzire požarište kako ne bi došlo do ponovnog aktiviranja vatre.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a više detalja o okolnostima ovog događaja biće poznato nakon obavljenog uviđaja.