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Vatrogasne ekipe na terenu: U Rajlovcu izbio požar na nekoliko vagona

Vatrogasne ekipe na terenu: U Rajlovcu izbio požar na nekoliko vagona

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Nekoliko vagona u sarajevskom naselju Rajlovac danas je zahvatio požar.

U Rajlovcu izbio požar na nekoliko vagona Izvor: Klix/screenshot

Iz Profesionalne vatrogasne jedinice Kantona Sarajevo naveli su da su ekipe stigle na teren, ali da trenutno nemaju više informacija.

"Izgleda su u pitanju napušteni vagoni, nisu cisterne" rečeno je iz ove jedinice za „Avaz“.

Vatrogasci su brzo lokalizovali požar kako se ne bi dalje širio te je preostalo da ga u potpunosti ugase da se ne bi ponovo rasplamsao.

Informacije o uzroku požara trenutno nisu poznate, a policija će tek nakon gašenja požara provesti uviđaj koji bi trebao otkriti da li je riječ o namjernoj paljevini i ko je počinilac.

(Mondo)

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Tagovi

požar vagoni Sarajevo

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Hvala što ste poslali vijest.

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