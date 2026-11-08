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Saobraćajna nezgoda kod Jajca: Jedna osoba povrijeđena, obustavljen saobraćaj prema Banjaluci

Saobraćajna nezgoda kod Jajca: Jedna osoba povrijeđena, obustavljen saobraćaj prema Banjaluci

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Jedna osoba povrijeđena je u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Jajce - Banjaluka, u mjestu Podmilačje, zbog čega je saobraćaj na ovoj dionici obustavljen.

Jedna osoba povrijeđena je u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Jajce - Banjaluka Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Formirane su kolone vozila, a vozačima se savjetuje korišćenje alternativnih pravaca.

Jedna osoba povrijeđena je u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Jajce - Banjaluka, u mjestu Podmilačje, rečeno je u Policijskoj stanici Jajce.

U toku je uviđaj, a do njegovog završetka saobraćaj će biti potpuno obustavljen.

Zbog obustave su formirane kolone vozila na putu prema Banjaluci, a vozačima se savjetuje da koriste alternativne pravce ili da budu strpljivi dok se saobraćaj ne normalizuje, javili su federalni mediji.

(Mondo)

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Tagovi

saobraćajna nesreća Jajce

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