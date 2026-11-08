Banjalučanka optužena za ucjenu: Tražila 10.000 KM da ne objavi eksplicitne snimke

Banjalučanka J.R. (44) optužena je zbog pokušaja ucjene Prijedorčanina od kojeg je, prijeteći objavljivanjem fotografija i snimaka eksplicitnog sadržaja, tražila 10.000 KM.

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Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv J.R., koja je, prema navodima optužnice, 13. i 14. septembra 2022. godine, na području Prijedora i Banjaluke, sa svog mobilnog telefona oštećenom G.R. slala više prijetećih SMS poruka, tražeći da joj isplati 10.000 KM u gotovini.

Optužnicu je potvrdio sudija za prethodno saslušanje Osnovnog suda u Prijedoru, pišu Nezavisne novine.

Šta je pisalo u porukama?

U porukama mu je prijetila da će objaviti plakate i eksplicitne snimke na društvenim mrežama, što bi, kako se navodi, moglo naštetiti njegovoj časti i ugledu.

Između ostalog, pisalo je: "Jedva čekam da ti vidim facu kad osvanu danas tvoji plakati na sve strane i po svim društvenim mrežama".

Takođe i "Koliko tebi vrijedi tvoja porodica prijatelji posao? Bicu fin! Moze 10! Zbog nekog drugog smanjujem!", a u kojim porukama je od oštećenog tražila da isplati novac u gotovini u iznosu od 10.000 KM.

Oštećenom je odredila rok do 14. septembra 2022. godine u 16.30 časova da pripremi novac, koji je trebalo da donese na lokaciju koju bi mu naknadno saopštila i preda "jednoj od dvije budale".

Kako se navodi u optužnici, to se odnosilo na njenog brata N.P. i oca R.P., koji nisu bili svjesni da bi novac poticao od opisane ucjene.

Slučaj prijavio policiji

Oštećeni je slučaj prijavio Policijskoj upravi Prijedor, nakon čega novac nije isplaćen, a osumnjičena je, prema navodima optužnice, pokušala da ga prinudi da postupi na štetu svoje imovine.

J.R. se na teret stavlja krivično djelo ucjena u pokušaju iz člana 233. stav 1. u vezi sa članom 22. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Nepoznati ucjenjivač bila je zapravo poznanica

Prema ranijim informacijama iz istrage, ona je ucjenjivala poznanika, a Prijedorčanin je prijavio da ga je putem SMS poruka ucjenjivala da će objaviti kompromitujuće fotografije i video-snimke te tražila da joj isplati novac.

On je Policijskoj upravi Prijedor prijavio ga nepoznata osoba ucjenjuje i prijeti mu putem poruka, a policija je došla do saznanja da je izvršilac ovog krivičnog djela Banjalučanka koja ga poznaje odranije.

(Mondo)