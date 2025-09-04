Krivicu za iznudu 50.000 KM već priznala: Banjalučanka optužena za ucjenu sugrađanke

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci podiglo je optužnicu protiv Tamare Đurđević iz Banjaluke kojom se tereti za ucjenu Banjalučanke od koje je tražila 50.000 KM da ne objavi kompromitujući sadržaj koji može našteti njenom ugledom.

”Protiv Tamare Đurđević 14. avgusta podignuta je optužnica zbog krivičnog djela ucjena iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Osnovnom sudu u Banjaluci”, rečeno je za ATV u OJT Banjaluka.

Nezvanično saznajemo da su Đurđevićeva i njen branilac s tužilaštvom već sklopili sporazum o priznanju krivice, koji je dostavljen Osnovnom sudu u Banjaluci. Kakva je kazna predložena trenutno nije poznato i sud u narednom periodu tek treba da zakaže ročište za razmatranje sporazuma.

Đurđevićeva je uhapšena 30. aprila u akciji ”SMS” nakon što je označenim novčanicama od žrtve preuzela 20.000 maraka, odnosno dio traženog iznosa. Primopredaju novca pratili su istražoci Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske i usljedilo je hapšenje osumnjičene.

Đurđevićevoj je nakon toga određen jednomjesečni pritvor, a u međuvremenu je puštena da se brani sa slobode.

”Osumnjičena je u dužem vremenskom periodu kontaktirala oštećenu, tvrdeći da posjeduje kompromitujući sadržaj koji može da škodi njenom ugledu i časti i koji će objaviti ukoliko joj ne isplati veći iznos novca. Osumnjičena se dana 30. aprila sastala sa oštećenom i od iste preuzela novac u iznosu od oko 20.000 KM, nakon čega je lišena slobode od strane policijskih službenika Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske”, saopštilo je ranije OJT Banjaluka.

Inače, Đurđevića je na prethodnim izborima bila na odborničkoj listi SDP-a za Skupštinu grada Banjaluka. Ona se na listi nalazila pod rednim brojem 11 i osvojila je 103 glasa. Tokom kampanje tvrdila je da "ima iskrene namjere da Banjaluka bude bolje mjesto življenja i razvoja za sve nas".

