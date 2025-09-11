Potvrđena optužnica protiv Banjalučanke: Ukrala USB sa kompromitujućim snimcima, pa ucjenjivala tražeći 50.000 KM

Osnovni sud u Banjalci potvrdio je optužnicu protiv Banjalučanke Tamare Đurđević (44) zbog krivičnog djela ucjena.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U optužnici se navodi da je od početka jula 2024. godine do 30. aprila 2025. godine, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, u više navrata putem mobilnog telefona sa različitih brojeva slala SMS poruke i pozivala oštećenu sugrađanku S.M.

Tražila je da joj plati određen iznos kako ne bi javno objavila privatne kompromitujuće fotografije i video zapise, a na kojima se nalazi oštećena sa drugim nepoznatim muškarcem, a što bi moglo škoditi njenom ugledu i časti.

“Fotografije i video zapise koji se nalaze na USB stiku, Đurđević je neovlašteno i bez njenog znanja uzela od oštećene S.M. dok je bila u radnom odnosu u preduzeću, a vlasništvo su supruga oštećene”, istaknuto je u optužnici.

Dodaje se da je 24. aprila 2025. godine, oštećenoj S.M. poslala više SMS poruka u kojima je tražila da joj 30. aprila 2025. godine (srijeda) plati 50.000 KM kako ne bi javno objavila kopromitujuće fotografije i video zapise.

Sastale su se dogovorenog dana u 11 časova u jednom ugostiteljskom objektu u Banjaluci, a oštećena S.M. je na osnovu naredbe suda postupala kao prikriveni informator.

Optuženoj Đurđević je predala papirnu bijelu kesu koja je bila vezana bež svilenom mašnom, u kojoj su se nalazile dvije bijele koverte sa 20.000 KM.

“Novac su pripadnici policije prethodno obilježeli i popisali po serijskim brojevima. Potom je Tamara Đurđević oštećenoj S.M. predala jedan USB stik, a koverte sa navedenim iznosom novca stavila u svoju torbu. Prilikom pokušaja da napusti mjesto, uhapsili su je pripadnici Uprave kriminalističke policije koji su kod nje pronašli koverte u kojima se nalazilo 20.000 KM”, precizirano je u optužnici.

Đurđević je uhapšena u akciji kodnog naziva "SMS". Ona je na poslejdnjim izborima bila kandidat SDP-a BiH u Banaluci.

