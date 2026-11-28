U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti hladno i pretežno oblačno vrijeme, ponegdje uz susnježicu i slab snijeg, ali će sa sjevera doći do smanjenja oblačnosti uz sunčane intervale.
Uveče će biti sve vedrije, uz mraz, a u Hercegovini uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost i vjetrovito, uz jake do olujne udare bure, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Duvaće umjeren do pojačan vjetar, u višim predjelima tokom dana i jak sjevernih smjerova, a na jugu se očekuje umjerena, na udare, jaka do olujna bura.
Vjetar će uveče slabiti u svim krajevima.
Dnevna temperatura vazduha biće od jedan na istoku do pet na sjeveru, na jugu do 14, u višim predjelima od minus jedan stepen Celzijusov.
Uveče će biti najhladnije, uz minimalnu temperaturu vazduha od minus dva do jedan, na jugu do pet, a u višim predjelima minus pet stepeni Celzijusovih.
Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je oblačno vrijeme, snijeg pada u većini predjela.
(Mondo)