U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti hladno i pretežno oblačno vrijeme, ponegdje uz susnježicu i slab snijeg, ali će sa sjevera doći do smanjenja oblačnosti uz sunčane intervale.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Uveče će biti sve vedrije, uz mraz, a u Hercegovini uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost i vjetrovito, uz jake do olujne udare bure, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće umjeren do pojačan vjetar, u višim predjelima tokom dana i jak sjevernih smjerova, a na jugu se očekuje umjerena, na udare, jaka do olujna bura.

Vjetar će uveče slabiti u svim krajevima.

Dnevna temperatura vazduha biće od jedan na istoku do pet na sjeveru, na jugu do 14, u višim predjelima od minus jedan stepen Celzijusov.

Uveče će biti najhladnije, uz minimalnu temperaturu vazduha od minus dva do jedan, na jugu do pet, a u višim predjelima minus pet stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je oblačno vrijeme, snijeg pada u većini predjela.

(Mondo)