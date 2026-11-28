U Bosni će danas preovladavati oblačno vrijeme sa slabim snijegom i susnježicom, dok će u Hercegovini biti uglavnom sunčano. Vozačima se savjetuje oprez zbog snijega i poledice u višim predjelima, magle i povećane opasnosti od odrona.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Hladno i pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom ili susnježicom danas se očekuje u Bosni, dok će u Hercegovini biti sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana.

Snijeg i susnježica ponegdje će prelaziti u kišu.

Na jugu i jugozapadu zemlje duvaće umjerena do pojačana bura, dok se u ostalim krajevima očekuje slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

Dnevna temperatura vazduha kretaće se od minus dva do četiri stepena, a na jugu zemlje od osam do 14 stepeni Celzijusovih.

Jutros je u Bosni bilo oblačno vrijeme sa slabom kišom ili snijegom, dok je u Hercegovini bilo uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Snijeg i poledica na planinskim prevojima

Snijega i poledice jutros ima na kolovozima u višim planinskim predjelima i preko prevoja, dok magla mjestimično smanjuje vidljivost u kotlinama.

Iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske upozoravaju i na povećanu opasnost od odrona, zbog čega vozačima savjetuju dodatni oprez i prilagođavanje vožnje uslovima na putu.

U Federaciji BiH snijega na kolovozu ima na planinskom prevoju Lanište, na putu Bosanski Petrovac – Ključ, kao i na magistralnom putu Glamoč – Mliništa.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene saobraćajne signalizacije.

Izmjene režima saobraćaja u Republici Srpskoj

Zbog izgradnje kružnog toka izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu Gornja Vijaka, na ukrštanju sa priključkom za auto-put i planiranim saobraćajnicama za poslovnu zonu u Prnjavoru.

Izgradnja kružne raskrsnice u toku je i na ukrštanju magistralnih puteva u Lončarima, gdje bi izmjene u odvijanju saobraćaja trebalo da traju do kraja novembra.

Radovi se izvode i na magistralnom putu Bijeljina – Brčko, u zoni Brezovog Polja.

Zbog sanacije pješačkih staza na mostu preko rijeke Save izmijenjen je režim saobraćaja na dionici od Gradiške prema granici sa Hrvatskom.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova na snazi su na magistralnom putu Klašnice – Šargovac – Banjaluka, kao i u Trnu, te na magistralnim putevima Razboj Ljevčanski – Srbac i Laktaši – auto-put.

Izmijenjen je i režim saobraćaja na regionalnom putu Razboj Ljevčanski – Laktaši, kao i na dionici Kozarac – Lamovita, gdje je u toku privremeno izmještanje dijela trase.

Privremene obustave saobraćaja preko Romanije

Na magistralnom putu Podromanija – Sumbulovac dolazi do privremenih obustava saobraćaja zbog minerskih radova u okviru izgradnje dodatne trake za spora vozila.

Radovi se izvode radnim danima i subotom od devet do 12 časova, a obustave traju od 10 do 15 minuta.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška – Banjaluka, na dionici Mahovljani – Glamočani, režim saobraćaja izmijenjen je radnim danima i subotom od sedam do 17 časova.

Radovi na području Bijeljine, Modriče i Doboja

Na snazi su izmjene u odvijanju saobraćaja na magistralnim putevima kod Bijeljine zbog izgradnje auto-puta Rača – Bijeljina, kao i na magistralnim putevima kod Modriče i Bijeljine, gdje je u toku izgradnja auto-puteva.

U Patkovači, na magistralnom putu Bijeljina – Zvornik, izmijenjen je režim saobraćaja zbog izgradnje trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole.

Na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog saobraćaj se odvija po izmijenjenom režimu zbog rekonstrukcije i dogradnje mosta preko Majevičkog kanala.

Vozila ukupne mase do 3,5 tona koriste privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini gradilišta, dok se teža vozila preusmjeravaju preko regionalnog puta kroz naselje Velika Obarska.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac – Kotor Varoš, Bileća – Trebinje u mjestu Žudojevići, Ukrina – Klupe, Rača – Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje – Miljevina, kao i kod Doboja, gdje je u toku izgradnja auto-puta na Koridoru 5C.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci – Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Gornji Jelovac – Prijedor jedan, Kozarac – Vodice, Gradiška – Kozarska Dubica na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić – Zelinja, kao i na putu Ugljevik – Glavičice u mjestu Ugljevik Selo.

Saobraćaj je otežan i na magistralnom putu Foča – Dobro Polje, u mjestu Tuhalji.

Zbog sanacije klizišta na magistralnom putu Brod – Brodsko Polje – granica sa FBiH zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase veće od 10 tona.

Vozila ukupne mase do 10 tona propuštaju se jednom saobraćajnom trakom uz svjetlosnu signalizaciju.

Stanje na putevima u Federaciji BiH

Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici auto-puta Zenica jug – Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno.

Na dionici Sarajevo zapad – Lepenica saobraćaj je zbog radova preusmjeren u preticajnu traku, dok se ispred tunela „1. mart“, na dionici Zenica jug – Kakanj, saobraća voznom trakom.

Na magistralnom putu Srbljani – Bosanska Krupa zabranjen je saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi 20 tona.

Na istoj dionici, na mostu preko rijeke Une u blizini lokaliteta Crno Jezero, vozila se propuštaju naizmjenično jednom trakom, uz postavljene semafore.

Na magistralnom putu Jablanica – Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila ukupne mase do 3,5 tona.

Zbog radova se jednom saobraćajnom trakom saobraća i na magistralnim putevima Šićki Brod – Husino, Turbe – Nević Polje, Široki Brijeg – Mostar (Knešpolje), Stup – Jošanica, Bihać – Ripač, Cazin – Srbljani, Široki Brijeg – Posušje, Grude – Privalj, Mostar – Čitluk – brdo Hum, Čevljanovići – Nišići i Tasovčići – Stolac.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

(Mondo)