Gorivo na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj znatno je pojeftinilo, ali potrošači ne očekuju da će se to odraziti i na cijene proizvoda i usluga, koje su već duže vrijeme na visokom nivou.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema podacima Privredne komore Republike Srpske, dizel je pojeftinio za nešto više od 30 feninga po litru, a benzin za oko 40 feninga.

Predsjedavajući Grupacije za promet naftom Privredne komore Republike Srpske Đorđe Savić rekao je za BN TV da bi u narednim danima moglo doći i do dodatnog pada cijena goriva, ali da to zavisi od situacije na berzi.

Iako građani pozdravljaju pojeftinjenje, smatraju da je riječ o nedovoljnom olakšanju u odnosu na ukupne troškove života. Pojedini ističu da su cijene goriva i dalje visoke, dok drugi navode da smanjenje cijene na pumpama ne osjećaju značajno u svakodnevnom budžetu.

Potrošači očekuju da bi niže cijene goriva trebalo da utiču i na cijene hrane, proizvoda široke potrošnje i usluga, ali ekonomisti ne očekuju brzo pojeftinjenje.

Ekonomista Milenko Stanić smatra da proizvođači i trgovci zadržavaju postojeće cijene zbog drugih troškova, poput sirovina, plata i poreza. Dodaje da se potrošači vremenom navikavaju na postojeće cijene.

"Potrošači tako nastavljaju da kupuju, zbog čega trgovci nemaju dovoljno razloga da ih koriguju", kaže Stanić.

Građani širom Evrope zbog sve skupljeg života izlaze na ulice, protestuju, štrajkuju i blokiraju saobraćaj. Traže veće plate i niže cijene. I kod nas se bune – kako ne vidite.

Ali ta pobuna uglavnom ostaje na riječima. Na društvenim mrežama, na pumpama, u prodavnicama i pred računima. A onda se račun plati, nezadovoljstvo nakratko utihne i sve se nastavlja po starom.

Prema podacima Saveza sindikata Republike Srpske, međugodišnja inflacija u oktobru 2026. godine iznosila je 6,8 odsto, dok je vrijednost potrošačke korpe dostigla gotovo 3.000 KM.

Predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača "Zvono" Jovan Vasilić ističe da je potrebno da niže cijene goriva potraju određeni period kako bi se moglo očekivati da se njihov pad odrazi i na cijene proizvoda. On upozorava da se pojeftinjenje nafte ne prenosi automatski i brzo na ostale troškove života.

Građani smatraju da bi niže cijene goriva trebalo da budu razlog za korekciju cijena robe i usluga, posebno imajući u vidu da se rast cijena goriva redovno navodi kao jedan od razloga za poskupljenja. Međutim, kada gorivo pojeftini, cijene proizvoda uglavnom ostaju nepromijenjene.

Zbog toga potrošači i dalje snose najveći teret visokih životnih troškova, uprkos povoljnijim cijenama na benzinskim pumpama.