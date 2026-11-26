Sindikalna potrošačka korpa u Republici Srpskoj za oktobar iznosila je 2.980,07 KM i prosječna neto plata je pokriva sa svega 58,22 odsto, zbog čega iz Saveza sindikata RS poručuju da sve plate moraju značajnije rasti, a najniža za najmanje 12 do 14 odsto.

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Kako se navodi u saopštenju Saveza sindikata Republike Srpske, porodice su u oktobru najviše novca izdvajale za prehranu – čak 1.360 KM, što čini 45,64 odsto ukupnih troškova korpe. Za stanovanje i komunalne usluge bilo je potrebno 744 KM, za odjeću i obuću 260 KM, prevoz je koštao 226 KM, a tekuće održavanje domaćinstva 173 KM.

Iz Sindikata ističu da su prosječne neto plate u prerađivačkoj industriji, trgovini, građevinarstvu, poljoprivredi, komunalnim djelatnostima, šumarstvu, saobraćaju i ugostiteljstvu bile za 250 do 410 KM niže od republičkog prosjeka, te da su pokrivale tek od 44,5 do 50,37 odsto troškova potrošačke korpe.

U saopštenju se podsjeća da je međugodišnja inflacija u oktobru iznosila 6,8 odsto, dok je prosječan rast potrošačkih cijena u prvih deset mjeseci ove godine bio pet odsto. Najveći međugodišnji skok cijena, pored hrane, zabilježen je kod prevoza (31,3 odsto), stanovanja i energenata (12,9 odsto) te zdravstva (9,1 odsto).

"Radnik živi od plate, koja treba da se značajno poveća, jer svakog mjeseca plaća hljeb, mlijeko, jaja, ulje, meso, krompir, grijanje, prevoz, struju, vodu i druge proizvode i usluge da bi obezbijedio osnovne potrebe svoje porodice, a upravo cijene ovih proizvoda i usluga nastavljaju neopravdan i nekontrolisan rast i u 2026. godini, kao i prethodnih godina", poručuju iz Saveza sindikata RS.

Dodaju da su cijene hrane u posljednjih pet godina kumulativno porasle za oko 53,1 odsto, dok je u oktobru ove godine u odnosu na isti mjesec lani krompir bio skuplji za oko 21 odsto, riba za 10, hljeb i ulje za po sedam, a meso za oko pet odsto.

Iz Saveza sindikata zaključuju da njihov zahtjev za značajnije povećanje svih plata, a minimalca za 12 do 14 odsto, predstavlja minimum za očuvanje i poboljšanje životnog standarda radnika, naglašavajući da primanja posebno moraju rasti u privredi, ali i kod budžetskih i fondovskih korisnika.