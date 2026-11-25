Srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je BiH u zastoju kada je riječ o evropskim integracijama i da tome treba pristupiti na ozbiljniji i racionalniji način nego što je to do sada bilo.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Cvijanovićeva je napomenula da se u BiH živi sa teškim nasljeđem koje je ostalo iza intervencija stranog faktora i da je Samit Evropska unija - zapadni Balkan prilika da se o takvim temama razgovara otvoreno i da se vidi kakav je status nametnutih zakona i vraćanju institucija domaćoj upravi.

"To je tema o kojoj se moraju otvoriti karte. Ovo je prilika da se otvoreno razgovara i o tome šta su bili propusti sa obje starne. Ne samo sa jedne strane, kako se to često govori", rekla je Cvijanovićeva u Briselu pred početak Samita.

Ona je naglasila da je BiH poprilično daleko od EU, kao i od političkog usaglašavanja o pitanjima koja su ključna za napredak na tom putu.

"To su, još iz prošlog perioda ostala pitanja vezana za dva zakona, ostalo je pitanje vezano za imenovanje glavnog pregovarača. Imamo i tu različita mišljenja, što nije nikakvo čudo, jer o mnogim pitanjima mi imamo apsolutno različito mišljenje", pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je Samit dobar format na kojem se razmjenjuju mišljenja i o onome što se dešava u regiju i onoga što se dešava u kontekstu evropskih integracija.

Cvijanovićeva je rekla da u procesu evropskih integracija treba biti jasno i rješavanje pravosuđa u BiH i koju vrstu reformi treba proći.

"Šta to znači suštinska reforma? Da li samo fingiranje da nešto prenesete sa nivoa entiteta na BiH nivo ili reforma znači ono da pravite bolji ambijent?", upitala je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je poručila da je veoma bitno znati ulogu EU u svim globalnim pitanjima u svijetu.