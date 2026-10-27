Željka Cvijanović o izvještaju OHR-a Savjetu bezbjednosti UN: "Tipski manipulativan i opterećen lažima"

Željka Cvijanović ocijenila je izvještaj OHR-a upućen Savjetu bezbjednosti UN kao manipulativan, navodeći da brani trodecenijsku zloupotrebu Dejtonskog sporazuma.
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je izvještaj koji je OHR dostavio Savjetu bezbjednosti UN tipski manipulativan i opterećen stereotipnim lažima i obmanjujućim konstrukcijama.
Ona je ukazala da je izvještaj u funkciji odbrane nasljeđa koje proističe iz trodecenijske zloupotrebe Dejtonskog sporazuma i međunarodne supervizije koja se odavno otela kontroli.
"Dok ulične horde vandalizuju evropske prestonice, a tamošnje institucije pokazuju nemoć da isprave greške sopstvenih politika, OHR piše o tome kako su u Savjetu ministara zaustavljena pojedina imenovanja, pa se time, kobajagi, slabi država (između ostalog). Ma, hajde!", navela je Cvijanovićeva na "Iksu".
Savjet bezbjednosti UN održaće polugodišnju debatu o BiH u petak, 30. oktobra.