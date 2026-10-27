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Željka Cvijanović o izvještaju OHR-a Savjetu bezbjednosti UN: "Tipski manipulativan i opterećen lažima"

Željka Cvijanović o izvještaju OHR-a Savjetu bezbjednosti UN: "Tipski manipulativan i opterećen lažima"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Željka Cvijanović ocijenila je izvještaj OHR-a upućen Savjetu bezbjednosti UN kao manipulativan, navodeći da brani trodecenijsku zloupotrebu Dejtonskog sporazuma.

Cvijanović o izvještaju OHR-a: Tipski manipulativan i pun laži Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je izvještaj koji je OHR dostavio Savjetu bezbjednosti UN tipski manipulativan i opterećen stereotipnim lažima i obmanjujućim konstrukcijama.

Ona je ukazala da je izvještaj u funkciji odbrane nasljeđa koje proističe iz trodecenijske zloupotrebe Dejtonskog sporazuma i međunarodne supervizije koja se odavno otela kontroli.

"Dok ulične horde vandalizuju evropske prestonice, a tamošnje institucije pokazuju nemoć da isprave greške sopstvenih politika, OHR piše o tome kako su u Savjetu ministara zaustavljena pojedina imenovanja, pa se time, kobajagi, slabi država (između ostalog). Ma, hajde!", navela je Cvijanovićeva na "Iksu".

Savjet bezbjednosti UN održaće polugodišnju debatu o BiH u petak, 30. oktobra.

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Tagovi

Željka Cvijanović OHR

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