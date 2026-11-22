Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik izjavio je da mandat prihvata s punom odgovornošću, ističući da će saradnja sa budućom vladom Srbije biti među glavnim prioritetima.

Izvor: YouTube/RTRS vijesti/MONDO/Stefan Stojanović

Igor Dodik, kojeg je predsednik Republike Srpske Savo Minić predložio za mandatara nove Vlade RS, poručio je nakon prihvatanja mandata da će očuvanje ustavnog položaja i nadležnosti Republike Srpske biti trajna obaveza buduće vlade.

"Mandat prihvatam s punom odgovornošću. Svjestan sam da ću to poverenje morati da opravdam svakog dana svojim radom, odlukama i rezultatima za dobrobit građana Republike Srpske", rekao je Dodik, koji je zahvalio Miniću na ukazanom povjerenju i SNSD-u, koji ga je predložio.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Posebno je izrazio želju da sarađuje sa novom vladom u Srbiji koju će voditi Studentska lista.

"Saradnja sa bratskom Srbijom imaće posebno mesto u radu nove vlade. Naročito mi je važno da sa budućom vladom Srbije uspostavimo blisku i efikasnu saradnju, da nastavimo zajedničke projekte i napravimo nove", rekao je Dodik i dodao:

"Mi jesmo za EU samo onoliko koliko budemo uvažavani. Svi misle kako promijeniti svijet, a niko ne misli kako promeniti sebe. Ja sam svjestan da moramo da mijenjamo sebe", istakao je Igor Dodik.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska je došla u fazu razvoja u kojoj ljudi ne treba samo da se pitaju šta ona može da uradi za pojedinca.

"Isto tako treba da se pitamo na svom poslu šta možemo mi da uradimo, svako od nas, za Republiku Srpsku, za svoj grad, za svoju zajednicu, a to znači za svoju decu, za porodicu i za samog sebe. Kao društvo ćemo napredovati onoliko koliko napreduje svako od nas", poručio je on.

Govoreći o prioritetima, Dodik je rekao da građani s pravom očekuju da od svoje plate mogu dostojanstveno da žive, stabilne plate i penzije sa mogućnošću rasta, kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i obrazovanje, kao i da njihova deca imaju budućnost. Na tome će, kako je kazao, buduća vlada raditi od prvog dana.

"Tajna sreće je u slobodi, a tajna slobode je u hrabrosti. Mogu da obećam da ćemo biti hrabri, da ćemo donositi odluke, pa makar bile i bolne", rekao je Dodik.

Poručio je da ga ne zanimaju zasluge, nego rezultati, kao i da je spreman da razgovara sa svima koji donesu jasan plan i ideju. Dodao je da ne smatra neprijateljem nikoga s kim se politički ne slaže.

Prema UstavuRepublike Srpske, Igor Dodik sada treba da Narodnoj skupštini RS izloži program buduće vlade i predloži njen sastav. Vlada je izabrana ako za nju glasa većina od ukupnog broja poslanika.

Prema Zakonu o Vladi RS, vladu čine predsednik, dva potpredsednika i ministri, pri čemu predsednik i potpredsjednici ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda. Potpredsjednike Narodna skupština bira iz reda ministara, na prijedlog predsednika Vlade.

Mandat Vlade počinje danom izbora i traje četiri godine, a članovi Vlade istog dana daju svečanu izjavu pred Narodnom skupštinom.