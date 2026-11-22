Velika policijska operacija pokrenuta je na sjeveru NJemačke kada su putnici u vozu primjetili dvadesettrogodišnjaka sa pištoljem plašljivcem, saopštila je policija.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Putnik koji je putovao od Hanovera do Hamburga uputio je hitan poziv, nakon kojeg su se policajci rasporedili na stanicu Hamburg-Harburg i uhapsili osumnjičenog.

Policija je saopštila da je muškarac u torbi nosio manevarsku municiju i sprej protiv životinja, a u vozu su pronašli pištolj plašljivac, za koji nije posjedovao dozvolu, prenosi DPA.

Alarmni pištolj, poznat i kao startni pištolj ili plašljivac, je oružje koje koristi manevarsku municiju /kapisle ili ćorke/ bez projektila, namijenjeno prvenstveno za davanje zvučnih i svjetlosnih signala, obuku pasa ili sportske startove.