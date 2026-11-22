Cetinjanin Miloš Đuričković (56) ubijen je hicima iz automatske puške u naselju Bajice, a policija sumnja da su u zločinu učestvovala najmanje dvojica direktnih izvršilaca

Izvor: screenshot RTCG

Pedesetšestogodišnji Cetinjanin Miloš Đuričković ubijen je hicima iz automatske puške u Bajicama, naselju na periferiji Prijestonice, a policija sumnja da su u tom zločinu učestvovala najmanje dvojica direktnih izvršilaca.

"Vijestima" je nezvanično rečeno da je u automobil u kojem je bio Đuričković, sa dvije strane i iz neposredne blizine, ispaljeno najmanje tridesetak hitaca.

"Obdukcija će pokazati sa koliko hitaca je pogođen", rekao je izvor.

Pronalazak tijela tog navodnog pripadnika cetinjskog ogranka škaljarske ćelije balkanskog narko-kartela policiji je prijavljen oko 10.30 časova, a istražitelji utvrđuju kada je ubijen.

Tokom potrage za izvršiocima, policajci su na drugoj lokaciji pronašli zapaljen automobil, u kojem su bile dvije puške oštećene u požaru. Sumnjaju da su vozilo i oružje korišćeni u ubistvu Đuričkovića.

Iz Uprave policije (UP) saopštili su da su, preduzimajući hitne mjere i radnje na rasvjetljavanju zločina, osim primarnog lica mjesta u Bajicama, gdje je, kako se sumnja, Đuričković ubijen, pronašli i sekundarno lice mjesta sa zapaljenim vozilom i oružjem.

Policija, u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, provjerava i analizira predmete pronađene i izuzete sa obje lokacije, uz aktivnu međunarodnu operativnu policijsku saradnju.

"Predmetno vozilo koje je pronađeno na sekundarnom licu mjesta nije registrovano u Crnoj Gori i ne nalazi se u zvaničnim bazama nadležnih crnogorskih organa, kao ni drugi predmeti koji su pronađeni na licu mjesta, te ovo krivično djelo stoga karakteriše elemenat inostranosti", saopštili su iz UP.

Prema prvim prikupljenim informacijama, istražitelji sumnjaju da su najmanje dvije osobe neposredno učestvovale u ubistvu.

"Za sada, prema prvim prikupljenim informacijama, sumnja se da su u ubistvu M. Đ. učestvovala najmanje dva lica, kao direktni izvršioci, te policijski službenici, u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju opsežne aktivnosti kako na identifikovanju ova dva lica tako i na provjeri povezanih lica koja su učestvovala u pripremi na teritoriji drugih država, kao planiranju i izvršenju ovog teškog krivičnog djela, kao i pružanju podrške izvršiocima nakon izvršenja krivičnog djela na teritoriji Crne Gore", naveli su iz policije.

Saopštili su da sprovode detaljnu kriminalističku obradu i postupaju po nalozima nadležnog tužioca radi prikupljanja dokaza. Na terenu su prisutne jake policijske snage koje sprovode blokade, detaljne kontrole i pretrage terena radi identifikovanja i lociranja izvršilaca.

"Uprava policije je angažovala adekvatne resurse, među kojima su i resursi specijalizovane tehnike, nadzor iz vazduha, uz korišćenje savremene opreme i uz angažovanje Helikopterske jedinice Vojske Crne Gore sa sofisticiranom opremom", piše u saopštenju.

Iz UP su ocijenili da je ubistvo posljedica djelovanja organizovanih kriminalnih grupa, ponavljajući da zločin ima elemente inostranosti. Najavili su angažovanje svih organizacionih jedinica i saradnju sa organima za sprovođenje zakona i obavještajno-bezbjednosnim sektorom, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom.

Tužiteljka Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Slađana Španjević Volkov kazala je juče da su sa lica mjesta izuzeti mnogobrojni tragovi, koji će biti predmet daljih vještačenja.

"Zajedno sa službenicima Uprave policije, OB Cetinje, OB Podgorica, izašla sam na lice mjesta, kao i s predstavnicima Forenzičkog centra. Sa mnom su takođe izašli i vještaci, vještak balističar, kao i vještak iz oblasti zaštite od požara i eksplozija. S lica mjesta izuzeti su mnogobrojni tragovi, koji će biti predmet daljih vještačenja, tako da ćemo tek nakon tih vještačenja imati informacije o samom toku ovog krivičnog djela koje je izvršeno na štetu M. Đ. Za sada ne bih davala više informacija, a sve u cilju zaštite istrage".

Iz Uprave policije (UP) ranije juče zvanično je saopšteno da je Dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Cetinje juče ujutro obaviještena da je u Bajicama zatečeno tijelo muškarca.

Iz UP su dodali da policajci, u koordinaciji sa državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju sve potrebne mjere i radnje radi identifikovanja i pronalaska izvršioca i rasvjetljavanja događaja, te da će o rezultatima javnost biti blagovremeno obaviještena.

"Svi raspoloživi kapaciteti Policije su angažovani na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela".

Samo dva dana prije Đuričkovića, u nikšićkom naselju Straševina oko 14 časova ubijen je pripadnik škaljarskog klana Darko Vicković (46), koji je u tamošnju bolnicu dovezen bez znakova života, a pokušaj reanimacije bio je bezuspješan. I on je likvidiran mecima iz automatske puške.

Ranije ranjavan, ubijena mu braća

Đuričković se godinama dovodio u vezu sa djelovanjem cetinjskog ogranka škaljarske ćelije balkanskog narko-kartela.

Njegov kum Goran Radoman ubijen je u februaru 2015. godine u Beogradu i smatra se prvom žrtvom rata škaljarske i kavačke grupe, nastalih raskolom nekada jedinstvenog kotorskog klana. Sukob je počeo poslije nestanka tovara od oko 200 kilograma kokaina u Valensiji krajem 2014. godine. Braća Đuričković bila su u kumovskim odnosima sa Radomanom.

Milošev rođeni brat Radomir Đuričković ubijen je u napadu na Cetinju 10. oktobra 2016. godine. Za taj zločin Mario Milošević prvostepeno je osuđen na 30 godina zatvora, a Igor Mašanović i Vukan Vujačić na po 15 godina. Međutim, Apelacioni sud je tu presudu ukinuo i predmet vratio na ponovno suđenje...

Milošev i Radomirov brat od strica Goran Đuričković ubijen je 27. oktobra 2015. godine u Budvi, na šetalištu ispred svog lokala "The Old Fishermans Pub". Na njega je pucano sa zidina Starog grada...

Miloš Đuričković je ranjen 12. maja 2017. godine u Beogradu, dok je stajao na terasi stana. Pogođen je u predjelu vrata, ali je preživio napad.

Đuričković je tvrdio 2018. godine da policija svojim postupanjem olakšava posao onima koji žele da ga ubiju. To je govorio nakon što su policajci pretukli Mila Ivaniševića, kojeg je angažovao da mu čuva kuću. Tada je tvrdio da je zbog straha za život kupio blindirani automobil, ali da mu ga je policija oduzela radi provjera i zadržala tri mjeseca.

Optuživao je policajce da ga maltretiraju, umjesto da tragaju za osumnjičenima za ubistvo njegovog brata. Najavio je da će tražiti zaštitu, podsjećajući da su mu ubijeni brat, brat od strica i kum, a da je on napad preživio pukom srećom.

Njegovo ime pominjano je i povodom napada na sugrađanina Nikolu Drecuna u septembru 2018. godine. "Vijesti" su ranije prenijele medijske navode da su Drecuna pretukli Đuričković, Milorad Radulović i Risto Mijanović.

Đuričković je uhapšen 27. maja 2020. godine, tokom akcije u kojoj je policija pretresala kuće više osoba povezanih sa škaljarskim klanom na Cetinju i u Podgorici. U tom predmetu optužen je za organizovanje kriminalne grupe.

Iz pritvora je negirao optužbe, tvrdeći da nije organizovao kriminalnu grupu, učestvovao u ubistvima niti obezbjeđivao novac i opremu za njeno djelovanje. U junu 2020. ponovio je da strahuje za svoju i bezbjednost porodice, podsjećajući da su mu ubijena dva brata i da je sam preživio pokušaj ubistva.

U septembru 2026. godine prvostepeno je oslobođen optužbi da je sa Savom Lipovinom, Ivanom Jovanovićem i ostalim okrivljenima planirao šverc droge vrijedne oko pet miliona evra.

Vijeće sudije Gorana Šćepanovića ocijenilo je da izvedenim dokazima nisu potvrđene optužbe Specijalnog državnog tužilaštva. Istom presudom optužba protiv Đuričkovića za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija odbijena je zbog zastarjelosti krivičnog gonjenja.