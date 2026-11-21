Ispod Aja Sofije u Istanbulu danas su tokom čišćenja i iskopavanja otkriveni podzemni tuneli koji se u dužini od 420 metara protežu ispod nekadašnjeg vizantijskog hrama, saopštili su turski zvaničnici.

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Tokom iskopavanja otkriveno je šest podzemnih prostora i devet tunela.

Turski ministar kulture i turizma Mehmet Nuri Ersoj izjavio je, nakon obilaska lokaliteta, da je uklonjeno gotovo 3.000 tona građevinskog otpada prije nego što su otkriveni podzemni tuneli, prenosi Juronjuz.

Ersoj je naveo da su radovi izvedeni 1,5 metara ispod nivoa poda koji je bio prekriven blatom, gdje su otkriveni tragovi ranije faze gradnje.

Ministar je naveo da su tri prostora najverovatnije bila podzemni dijelovi starog atrijuma, dvorišta koje je bilo povezano sa crkvenim kompleksom.

Od devet tunela, sedam je već očišćeno od građevinskog materijala, dok su u preostala dva u toku radovi na njihovom snimanju i dokumentovanju.

Najduži tunel je dugačak 180 metara i od posebnog je arheološkog interesa, jer naučnici ispituju da li je bio povezan sa takozvanim Rimskim putem Konstantinopolja.

Radovi su dio opsežnog programa održavanja i restauracije Aja Sofije, za koju su turske vlasti navele da je najveća iz perioda Republike Turske.

Prema procjenama naučnika, podzemni tuneli bili su dio šireg sistema za upravljanje vodama u Konstantinopolju i pretpostavlja se da su neki dijelovi služili za distribuciju vode i odvođenje kišnice, što je bilo neophodno za zaštitu i svakodnevno korištenje tako velikog arhitektonskog kompleksa.

Turske vlasti razmatraju da otvore neke od njih za posjetioce, čime bi ponudili novu perspektivu na istoriju vizantijskog Konstantinopolja.