Vozači u Hrvatskoj, prema novom Zakonu o lovstvu, u brojnim slučajevima sami će morati da plate štetu u saobraćajnim nezgodama u kojima je učestvovala divljač, čak i kada nisu krivi za udes.

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Hrvatski lovački savez saopštio je da zbog stupanja na snagu novog Zakona o lovstvu ne prima prijave šteta nastalih u saobraćajnim nezgodama u kojima je učestvovala divljač, a dogodile su se 14. novembra ili kasnije, prenose hrvatski mediji.

Najvažnija promjena odnosi se na situacije u kojima niko nije kriv, odnosno ako vozač poštuje ograničenje brzine i saobraćajne propise, a pred automobil mu iznenada izleti srna, prema novim pravilima sam snosi štetu na automobilu.

Dosadašnji sistem omogućavao je naplatu štete u određenim okolnostima, pa je prema podacima Ministarstva poljoprivrede, od 2018. godine država izdvojila više od 55 miliona evra.

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da su prošle godine u Hrvatskoj evidentirana 6.163 naleta vozila na divljač. U tim nezgodama je šest osoba teško povrijeđeno, a 49 lakše. Najčešće se desilo da vozila udare srneću divljač.

(Srna)