Hrvatska ukida gotovinsko plaćanje putarina: Uskoro naplata samo elektronskim putem

Autor Mila Matović
0

Zakon o naplati putarine, kojim će se ukinuti mogućnost plaćanja u gotovini stupiće na snagu u Hrvatskoj. On će podrazumijevati obaveznu elektronsku naplatu putem uređaja u vozilu.

Hrvatska ukida gotovinsko plaćanje putarina Izvor: MONDO/P. Vujić

Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske predložiće novi Zakon o naplati putarine, kojim će se ukinuti mogućnost plaćanja u gotovini i uvesti obavezna elektronska naplata putem uređaja u vozilu.

Kako se navodi u dokumentu o procjeni uticaja propisa, novi sistem će važiti za cijelu mrežu auto-puteva, a sve je dio Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

 Navedeni elektronski sistem naplate putarine zasniva se na odabranim tehnologijama (a ne na svim tehnologijama dozvoljenim Direktivom 2019/520 i Zakonom o putevima), isključuje mogućnost plaćanja putarine u gotovini i uvodi obavezu korišćenja uređaja u vozilu za sva teretna vozila i motocikle, što će omogućiti slobodan protok saobraćaja bez zaustavljanja vozila zbog naplate. Zbog slobodnog protoka saobraćaja neophodno je urediti pitanje nadzora naplate putarine - stoji u obrascu koji je na javnom savjetu do 15. oktobra.

Elektronska naplata će se zasnivati na mikrotalasnoj tehnologiji (5,8 GHz) i automatskom prepoznavanju registarskih tablica, što znači da će vozila moći da se kreću bez zaustavljanja na naplatnim rampama.

Izvor: MONDO/P. Vujić

Za teretna vozila i motocikle, biće obavezna upotreba uređaja za elektronsku naplatu, dok će vozači lakih vozila (do 3,5 tona) moći da biraju između tog uređaja i sistema za automatsko prepoznavanje tablica.

U slučaju uvođenja novog sistema, koncesionari će biti dužni da ga implementiraju u skladu sa zakonom. Javno savjetovanje o prijedlogu zakona traje do 15. oktobra.

 (Slobodnadalmacija/MONDO)

Tagovi

Hrvatska putarina saobraćaj

