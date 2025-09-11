Riješena misterija fantoma u crvenom Ferariju: Godinama jurio auto-putem, javnost bijesna nakon hapšenja

Crveni bolid prvi put je primijećen 2019. godine, a snimci su se brzo proširili društvenim mrežama.

Izvor: Youtube/TrackZone/Printscreen

Češka policija uhapsila je prije dva dana vozača trkačkog automobila, nalik bolidu Formule 1, koji je od 2019. godine više puta viđen na auto-putu.

Crveni bolid nalik na Formulu godinama je izazivao pažnju i kontroverze na češkim autoputevima. Vozač, koji je pod sumnjom da je upravo on upravljao vozilom, uhapšen je u nedelju ujutru, 7. septembra 2025. godine, u mjestu Buk, oko 60 kilometara jugozapadno od Praga.

U akciji je učestvovalo više policijskih patrola i helikopter, a muškarac (51) je iz automobila izašao još uvek u trkačkom odijelu i sa kacigom. U početku je odbijao da poštuje naređenja, ali je ubrzo savladan i priveden. Njegova porodica objavila je snimke hapšenja na YouTube kanalu „Track-Zone“.

Crveni bolid prvi put je primijećen 2019. godine, a snimci su se brzo proširili društvenim mrežama. Nakon toga, vozač je godinama uspijevao da izbjegne policiju. U avgustu 2025. vozilo je ponovo snimljeno na autoputu D4 jugozapadno od Praga, što je pokrenulo novu potjeru i na kraju dovelo do njegovog hapšenja.

Prema podacima tužilaštva, ne radi se o pravom bolidu Formule 1, već o modelu Dallara GP2/08, koji potiče iz nekadašnje GP2 serije – prethodnice današnje Formule 2. Sa V8 motorom od 4,0 litra i oko 600 konjskih snaga, automobil je namijenjen isključivo trkama i nikada nije registrovan za javni saobraćaj. Nedostaju mu registarske tablice, svetlosna signalizacija i bezbjednosna oprema.

Vozačev sin, koji zajedno s ocem vodi kanal "Track-Zone“, kritikovao je policijsku akciju. "Policijska akcija bila je nesrazmjerna. Svi znaju da se automobil vozi autoputem od 2019. godine i ljudi su se navikli na njega“, rekao je za portal Idnes.cz.

Bolid Formule 1 na autputu Izvor: youtube.com/TrackZone

Dodao je da njihov bolid nije prelazio brzinu od 200 km/h, iako je maksimalno dozvoljena brzina u Češkoj 130 km/h.

Policija, međutim, naglašava da je vožnja trkačkog automobila po javnim putevima izuzetno opasna. „Trkački bolidi nisu prilagođeni drumskom saobraćaju“, navela je portparolka policije.

Još tokom ljeta 2025. policija je najavila provjere i vozača pratećih vozila i snimaka kamera iz automobila. Zabilježeni su i prekršaji poput vožnje bez dozvole, bez osiguranja, korišćenja autoputa bez vinjete, kao i prekoračenja brzine.

Prema češkim zakonima, za ovakve prekršaje predviđene su kazne do 50.000 kruna (oko 2.000 evra), kao i zabrana vožnje od šest do 18 mjeseci. Ukoliko se dokaže značajno prekoračenje brzine ili organizovana ulično-trkačka vožnja, zaprijećene su i zatvorske kazne.

Slučaj "Fantoma“ pokazuje rijetku kombinaciju fascinacije i kršenja zakona. Od prvog pojavljivanja 2019. godine, crveni bolid GP2 bio je simbol višegodišnje potere koja je više puta završavala bezuspješno. Avgustovska vožnja 2025. i hapšenje koje je uslijedilo stavili su tačku na ovu priču - bar za sada. A, sudeći po reakcijama javnosti, ona je ovaj put na strani "Fantoma u ferariju".