Hrvatska uvodi strože kazne: Za ilegalne trke do 5.000 evra, roditeljima zbog trotineta do 3.000

Hrvatska najavljuje strože saobraćajne kazne: do 5.000 evra za ilegalne trke, do 3.000 evra zbog električnih trotineta i 300 evra za opasno parkiranje.

Izvor: ANDRIY B/Shutterstock

Vozače u Hrvatskoj mogle bi uskoro da očekuju znatno veće kazne za pojedine saobraćajne prekršaje, a za najteže je predviđena novčana kazna do 5.000 evra, kao i zatvor do 60 dana.

Izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima predstavio je ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović. Nove mjere odnose se, između ostalog, na ilegalne automobilske trke, električne trotinete, opasno parkiranje i nekorištenje sigurnosnog pojasa.

Za ilegalne trke do 5.000 evra i 60 dana zatvora

Najstrože sankcije predviđene su za organizovanje i učestvovanje u ilegalnim automobilskim trkama. Za te prekršaje kazne bi iznosile od 2.000 do 5.000 evra, a moguća je i zatvorska kazna do 60 dana.

Predviđeni su i oduzimanje vozila i zabrana upravljanja.

Božinović je upozorio na okupljanja ljubitelja automobila, poznata kao "car meet", tokom kojih pojedini vozači izvode opasne manevre, driftaju i snimaju vožnju za društvene mreže. Strože će se kažnjavati i snimanje i objavljivanje opasne vožnje.

"Javni putevi nisu trkališta, a bezbjednost građana nije prostor za nečije dokazivanje. Ko želi da se trka, za to postoje staze", poručio je Božinović, dodajući da MUP nema ništa protiv ljubitelja automobila, već protiv onih koji ugrožavaju druge.

Roditeljima do 3.000 evra zbog električnih trotineta

Kazne do 3.000 evra predviđene su za roditelje i staratelje koji djeci mlađoj od 14 godina omoguće upravljanje električnim trotinetom.

Isti raspon kazni, od 1.000 do 3.000 evra, predviđen je i za vožnju električnih trotineta čija snaga prelazi dozvoljene granice.

Kazna za vožnju bez zaštitne kacige i nepropisno kretanje električnim trotinetom iznosila bi 100 evra.

Planirane izmjene predviđaju i obaveznu evidenciju i označavanje električnih trotineta.

"Električni trotinet nije igračka i može da izazove teške povrede, pa i smrtne posljedice. Roditeljska odgovornost ne završava se kupovinom trotineta, ona tada tek počinje", rekao je Božinović.

Za opasno parkiranje kazna od 300 evra

Za parkiranje kojim se ugrožava bezbjednost ili ozbiljno ometa saobraćaj predviđena je kazna od 300 evra.

To se odnosi, između ostalog, na blokiranje puta, trotoara, pristupa osobama sa invaliditetom ili prolaza za hitne službe.

Veće kazne predviđene su i za nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisan prevoz djece u automobilu. Umjesto dosadašnjih 130 evra, za ove prekršaje plaćalo bi se 200 evra.

"Bezbjednost djece i ljudskih života nema alternativu", istakao je Božinović.

Izmjenama zakona predviđeno je i usklađivanje sa evropskim pravilima, uključujući proširenu prekograničnu razmjenu podataka o saobraćajnim prekršajima.

To bi trebalo da olakša postupanje prema vozačima koji prekršaje počine izvan svoje zemlje.

"Pravila moraju jednako da važe za sve, bez obzira na to čije su registarske tablice na vozilu", poručio je ministar.

Izmjene obuhvataju i nova pravila za hitne službe, među koje se uvrštava i Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS).