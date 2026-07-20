Motociklista kažnjen sa čak 10.510 evra: Neverovatan slučaj u Hrvatskoj, evo koje prekršaje je napravio

Motociklista (26) iz Borova kažnjen je sa čak 10.510 evra jer ga je kamera u Vukovaru sedam puta snimila u prebrzoj vožnji na neregistrovanom motoru. Ipak, on nije apsolutni rekorder.

Izvor: Emica Elvedji / Pixel Media / Profimedia

Motociklista iz Borova, mjesta na istoku Hrvatske, umalo je oborio rekord. Saobraćajni policajci izrekli su ovog vikenda 26-godišnjaku novčanu kaznu u ukupnom iznosu od 10.510 evra, zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom A kategorije u trajanju od devet mjeseci i 25 negativnih prekršajnih bodova, saopštila je policija.

Mladić iz Borova kaznu je "zaradio" jer su u periodu od 2. do 15. jula 2026. godine saobraćajne kamere u Vukovaru snimile da je neregistrovanim motociklom u sedam navrata prekoračio dozvoljenu brzinu kretanja do 50 km/h, pri čemu je najveća izmjerena brzina iznosila 152 km/h. Osim toga, daljom istragom utvrđeno je da za motor nema sklopljenu polisu obaveznog osiguranja.

Iako se činilo da je riječ o najvećoj određenoj finansijskoj kazni za saobraćajni prekršaj, motociklista iz Borova ipak nije uspio da prestigne prekršioca iz Zagorja, koji je po tom pitanju i dalje rekorder. U julu 2021. godine policija je na području Zagorja 25-godišnjem mladiću isporučila kaznu od 100 hiljada tadašnjih kuna (13.200 evra), 120 dana zatvora i zabranu upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od dvije godine.

Takvu enormnu kaznu dobio je nakon što ga je 14 puta u prekršaju snimila ista saobraćajna kamera, a uz to je bez vozačke dozvole vozio neregistrovan i neosiguran automobil. Mladić se kasnije branio riječima da „barem ima neke registarske tablice kako bi bio što manje primjetan u saobraćaju”.

Po svemu sudeći, policijau posljednje vrijeme ispisuje sve drastičnije finansijske kazne za počinjene saobraćajne prekršaje. Tako je u martu vozač kamiona kažnjen sa 8.090 evra zbog 12 počinjenih saobraćajnih prekršaja. Prije nedjelju dana u Splitu policija je vozaču ispisala kaznu od 7.320 evra jer je vozio bez vozačke i saobraćajne dozvole i odbio testiranje na prisustvo narkotika. Zatražili su i zatvorsku kaznu od 15 dana, ali je sud vozača pustio na slobodu.

Sličnu novčanu kaznu vozaču koji je vozio pijan, te je kasnije napao policajce, ispisali su nedavno i saobraćajni policajci na području Rijeke.

(Jutarnji/MONDO)