Ženu udario grom dok je nosila suncobran: Spasilac je slučajno pronašao i reanimirao

Ženu je u Hrvatskoj udario grom dok je nosila suncobran, a reanimirao ju je spasilac koji se slučajno zatekao u blizini.

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Ženu je udario grom na kampu na ostrvu Krk, a očevici su opisali dramatične scene koje su zatekli.

"Ženu je udario grom dok je nosila suncobran. Reanimirao ju je spasilac koji se slučajno zatekao u blizini. Helikopterom je prevezena u Rijeku", rekao je izvor.

Klinički bolnički centar Rijeka potvrdio je da je osoba primljena na Jedinstveni prijemni centar hitne pomoći Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

"Pacijentkinja je zbrinuta i trenutno se nalazi na odjeljenju intenzivne njege, gdje se sprovode sve potrebne procedure liječenja", rečeno je iz KBC-a, javlja 24 sata.

(Mondo.rs)