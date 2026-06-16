Muškarca ubio grom kod Čačka: Tražio zaklon zbog nevremena, njegova supruga jedva preživjela

Muškarca ubio grom ispred kuće kod Čačka.

Izvor: MONDO/uroš arsić/stefan stojanović

Muškarac P.G. (79) iz sela Petnica kod Čačka stradao je u ponedjeljak 15. juna od udara groma, saznaje "Kurir". Grom je udario u kuću u kojoj je bila njegova supruga, dok je on bio ispred tražeći zaklon od nevremena.

"Najednom su naišli oblaci i čuli smo da je grom udario negdje u blizini. Nije bilo oluje, već samo kiša i nekoliko jakih udara groma.

P. je u trenutku grmljavine bio ispred kuće, tačnije krenuo je da se skloni od kiše. Munja ga je stigla ispred kućnog praga.

Sve se odigralo u minutu. Ubrzo su stigli Hitna pomoć i vatrogasci.

Preminuo je na putu do bolnice, od posljedica udara groma. Pokušali su da ga reanimiraju, ali bezuspješno. Ženu su ljekari uspjeli da povrate i ona se nalazi u čačanskoj bolnici", rekao je komšija stradalog muškarca.

(Mondo.rs)