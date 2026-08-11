Sudar kombija i automobila kod Banjaluke: Dvije osobe povrijeđene, saobraćaj obustavljen

Dvije osobe povrijeđene su u sudaru kombija i automobila u Zelenom viru kod Banjaluke. Saobraćaj na putu Banjaluka–Kotor Varoš je obustavljen.

Izvor: RTRS

Dvije osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se danas oko 12.50 časova dogodila u mjestu Zeleni vir, na magistralnom putu Banjaluka–Kotor Varoš.

U nezgodi su učestvovali kombi i automobil, a povrijeđenima je pomoć ukazana na licu mjesta.

„Policijskoj upravi Banjaluka danas oko 12.50 časova prijavljeno je da se na magistralnom putu Banjaluka - Kotor Varoš u mjestu Zeleni vir, opština Čelinac, dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva vozila. U nezgodi su dva lica zadobila tjelesne povrede. U toku je vršenje uviđaja“, saopšteno je iz PU Banjaluka, prenosi RTRS.

Zbog uviđaja je na ovoj dionici trenutno potpuno obustavljen saobraćaj, a vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Više informacija o okolnostima nezgode biće poznato nakon završetka policijskog uviđaja.