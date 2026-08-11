logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sudar kombija i automobila kod Banjaluke: Dvije osobe povrijeđene, saobraćaj obustavljen

Sudar kombija i automobila kod Banjaluke: Dvije osobe povrijeđene, saobraćaj obustavljen

Autor Haris Krhalić
0

Dvije osobe povrijeđene su u sudaru kombija i automobila u Zelenom viru kod Banjaluke. Saobraćaj na putu Banjaluka–Kotor Varoš je obustavljen.

saobraćajna nesreća zeleni vir Izvor: RTRS

Dvije osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se danas oko 12.50 časova dogodila u mjestu Zeleni vir, na magistralnom putu Banjaluka–Kotor Varoš.

U nezgodi su učestvovali kombi i automobil, a povrijeđenima je pomoć ukazana na licu mjesta.

„Policijskoj upravi Banjaluka danas oko 12.50 časova prijavljeno je da se na magistralnom putu Banjaluka - Kotor Varoš u mjestu Zeleni vir, opština Čelinac, dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva vozila. U nezgodi su dva lica zadobila tjelesne povrede. U toku je vršenje uviđaja“, saopšteno je iz PU Banjaluka, prenosi RTRS.

Zbog uviđaja je na ovoj dionici trenutno potpuno obustavljen saobraćaj, a vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Više informacija o okolnostima nezgode biće poznato nakon završetka policijskog uviđaja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajna nesreća Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ