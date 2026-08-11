Čuveni meteorolog upozorava: Ovo ljeto je bez presedana

Austriju je pogodio novi toplotni talas nakon rekordnih 41,2 stepena. Meteorolog Markus Vadsak upozorava na ekstremne vremenske prilike i klimatske promjene.

Austriju je nakon obaranja dva temperaturna rekorda svih vremena pogodio novi toplotni talas , a temperature će, prema prognozama, nastaviti da rastu. Meteorolog Markus Vadsak upozorava da trajno zahlađenje za sada nije na vidiku i ističe da se ekstremne vremenske prilike ne mogu posmatrati odvojeno od klimatskih promjena.

Vadsak je u videu objavljenom na Fejsbuku govorio o ekstremnim vrućinama koje su obilježile ovo ljeto, prenose austrijski i regionalni mediji.

Austrija je ovog ljeta već oborila dva temperaturna rekorda svih vremena, a novi rekord iznosi 41,2 stepena Celzijusa. Prema riječima meteorologa, u toj zemlji je zabilježeno čak šest dana sa temperaturama višim od 40 stepeni.

“Vrućina će se pojačati u narednim danima. Svako ko je meteorolog i bavi se ovom temom, analizira, izvještava ili razmišlja o ovom ljetu, a ne pominje riječ klimatske promjene, nekako je, vjerujem, nešto propustio u svojim studijama”, rekao je Vadsak.

On je istakao da su temperature koje se bilježe ovog ljeta izuzetno visoke i da ih nije moguće posmatrati nezavisno od globalnog zagrijavanja.

“Temperature koje doživljavamo ovog ljeta, a imali smo šest dana sa temperaturama višim od 40 stepeni Celzijusa, nezamislive su, čak i nemoguće, bez globalnog zagrijavanja”, naveo je meteorolog.

Posebno je upozorio na dugotrajnu sušu.

“Doživljavamo sušu koja traje već skoro godinu dana. To jednostavno nije moguće bez klimatskih promjena, jer je globalno zagrijavanje promijenilo naše obrasce atmosferske cirkulacije do te mjere da kiša može biti odsutna toliko dugo”, rekao je Vadsak.

Ovo što doživljavamo je bez presedana

Meteorolog upozorava da pažnju ne treba usmjeravati samo na visoke temperature, već i na snažne grmljavinske nepogode, koje mogu biti još jedna posljedica sve toplije atmosfere.

“Ovaj toplotni talas je bez presedana. Čak su i jake grmljavine posljedica, jer u toplijoj atmosferi naše vrijeme postaje ekstremnije. Sa temperaturom višom za samo jedan stepen, atmosfera može da zadrži sedam procenata više vlage, a to je ono što se onda ponovo spušta tokom ovih obilnih kiša”, objasnio je Vadsak.

Osvrnuo se i na tvrdnje koje se šire društvenim mrežama, prema kojima temperature od 42 stepena Celzijusa navodno nisu moguće u Austriji.

“Šta to treba da znači? Naravno da može dostići 42 stepena. Već smo to iskusili u Mađarskoj, iskusili smo to u Sloveniji i, naravno, u Italiji. Na austrijskim granicama nema znaka na kojem piše: ‘Stop na 42 stepena, drago nam je što postoje, ali ne i ovdje’. Ljudi govore gluposti. Celzijusova skala nema gornju granicu i, naravno, može dostići više od 42 stepena i u Austriji”, rekao je Vadsak.

Klimatske promjene mijenjaju poznate vremenske obrasce

Vadsak odbacuje i argument da su za ekstremne temperature odgovorni isključivo uobičajeni ljetni vremenski obrasci.

“Vremenski obrasci poput ovog poznati su već dugo, ali se nikada ranije nisu dešavali sa ovim temperaturama, jer su klimatske promjene u srži toga, čineći vremenski obrazac koji poznajemo još toplijim”, objasnio je.

Prema njegovim riječima, činjenica da je ljeto ne može sama po sebi objasniti intenzitet ovogodišnjih vremenskih prilika.

“Ljeto je. Da, to je jedini validan argument, ali apsolutno ne ljeto kao ranije, jer ono što doživljavamo ove godine je bez presedana”, rekao je meteorolog.

Na kraju je ponovo ukazao na značaj podataka o temperaturama i dugoročnim klimatskim trendovima.

“Svako ko tvrdi drugačije jednostavno griješi, a mišljenja naspram činjenica i rezultata mjerenja jednostavno ne funkcionišu. Ljeto je, da, zaista, ali ne zaboravimo da već ima mnogo klimatskih promjena u našem vremenu”, zaključio je Vadsak.