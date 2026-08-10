Nema vakcina, nema vrtića: Privatni vrtići u Banjaluci poslali nova upozorenja roditeljima

Pojedini privatni vrtići u Banjaluci podsjetili roditelje na obaveznu vakcinaciju i ljekarske nalaze za upis i nastavak boravka djece.

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Kako se približava početak nove školske godine, roditelji djece koja pohađaju privatne vrtiće u Banjaluci dobili su obavještenja o uslovima koje moraju ispuniti kako bi njihova djeca nastavila da borave u vrtiću, piše Srpskainfo.

Posebna pažnja skrenuta je na vakcinaciju djece, ali i na obavezu dostavljanja odgovarajuće ljekarske dokumentacije.

Prema informacijama koje su roditelji dobili iz pojedinih privatnih vrtića, djeca koja nisu uredno vakcinisana neće moći biti upisana, odnosno nastaviti da pohađaju vrtić, osim ukoliko za to postoji opravdan zdravstveni razlog potvrđen od pedijatra.

Izuzetak kada postoji medicinski razlog

Kako je pojašnjeno, roditelji čija djeca iz zdravstvenih razloga nisu mogla da prime predviđene vakcine treba da dostave potvrdu pedijatra.

U takvim slučajevima, zdravstveno opravdanje predstavlja osnov da dijete nastavi da pohađa vrtić.

Za djecu koja se prvi put upisuju u vrtić, osim dokaza o vakcinaciji, potrebno je dostaviti i novi ljekarski nalaz, dok djeca koja već pohađaju vrtić moraju imati obnovljen nalaz kojim se potvrđuje njihovo zdravstveno stanje.

Ovakvi zahtjevi nisu novost samo u privatnim predškolskim ustanovama. Gotovo isti uslovi postoje i prilikom upisa djece u gradske vrtiće u Banjaluci.

Roditelji pozdravljaju stroža pravila

Među roditeljima se, prema riječima jednog od njih, ranije moglo čuti da su pojedini privatni vrtići primali i djecu koja nisu imala kompletan vakcinalni status.

Zbog toga dio roditelja sadašnja jasnija pravila vidi kao korak u pravcu veće zaštite djece koja svakodnevno borave u kolektivu.

“Možda ne bi bilo loše da se ljekarski nalaz mora donositi i češće, bar dva ili tri puta godišnje. Vidjeli smo šta se ove godine dogodilo u vrtiću ‘Neven’, kada su se skoro sva djeca razboljela, pa je vrtić morao biti zatvoren tri dana”, rekao je jedan roditelj.

On smatra da je posebno važno da se u kolektivima vodi računa o zdravstvenom stanju djece.

“Dobio sam obavještenje da su pravila o vakcinaciji izmijenjena i da djeca koja nisu vakcinisana neće moći boraviti u vrtiću. Smatram da je to ispravno, a i drugi roditelji sa kojima sam razgovarao pozdravili su ovu odluku. Ako neko ne želi da vakciniše dijete, onda neka bude sa njim kod kuće i neka ga čuva. Meni je zdravlje mog djeteta najpreče”, poručio je.

Nova pravila dolaze uoči početka nove školske godine, kada se očekuje povratak velikog broja djece u vrtićke kolektive, a roditeljima je ostavljen period da obezbijede potrebnu dokumentaciju.