Konkurs za vrtiće u Banjaluci: Preko 300 djece na listi čekanja, rješenje u gradnji novih objekata

Na konkurs za prijem djece u vrtiće u okviru Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka, koji je za 605 mjesta otvoren do petka, 10. jula, u prvoj sedmici je pristiglo 950 prijava, izjavio je direktor Centra Petar Jokanović.

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"Ostaje nam da vidimo koliko će djece biti ispod crte, dok razvrstamo i vidimo rezultate, što očekujemo najkasnije do sredine avgusta", rekao je Jokanović.

On smatra da bi izgradnjom namjenskih objekata na području Banjaluke, odnosno tri do pet vrtića, bilo riješeno pitanje smještaja djece koja su na listi čekanja za mjesto u javnom vrtiću.

Jokanović je podsjetio da krajem mjeseca zaposleni u vrtićima Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje idu na kolektivni godišnji odmor, od 20. do 31. jula.

"U tom periodu neće raditi vrtići, osim grupe djece sa posebnim potrebama u vrtiću `Marija Mažar`", rekao je Jokanović i dodao da će ljetni kolektivni odmor biti iskorišten za rekonstrukciju nekoliko objekata, gdje su potrebni neodložni radovi.

Prema konkursu, koji je otvoren od 29. juna do 10. jula, predviđeno je 605 mjesta - 595 za djecu od jedne godine do polaska u školu za cjelodnevni boravak, te 10 mjesta za djecu koja imaju od tri do šest godina, za poludnevni boravak.

Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka svoju djelatnost obavlja kao cjelina kroz mrežu dječijih vrtića koju čini 31 objekat.