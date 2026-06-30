Zatvoren banjalučki vrtić "Neven": Djeca i vaspitači moraju na testiranja, sumnja se na crijevne infekcije

Vrtić "Neven" u Banjaluci privremeno je zatvoren jer je prošle sedmice nekoliko djece završilo kod ljekara s povraćanjem i dijarejom.

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U početku se smatralo da je riječ o stomačnom virusu, ali situacija je ubrzo eskalirala: pojavila se sumnja na klostridiju (Clostridium difficile), takozvanu "bolničku" bakteriju koja može imati ozbiljne posljedice po zdravlje, naročito kod male djece, piše "Aloonline.ba" uz tvrdnju da njihova redakcija raspolaže nalaz koji potvrđuje njeno prisustvo.

Dio roditelja od svojih pedijatara dobija ocjenu da je istovremeno cirkulisao i rotavirus, što epidemiološku sliku čini složenijom nego što se u početku činilo.

Direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka Petar Jokanović potvrđuje nekoliko slučajeva klostridije, ali ostatak nalaza dovodi u pitanje.

"To su bila ta neka dva, tri slučaja. Najverovatnije je riječ o lažnim rezultatima i da je u suštini bio rotavirus. Mi smo uputili roditelje na analize zbog sumnje na klostridiju, a kod nekoliko djece se pojavila salmonela u rezultatu", rekao je Jokanović.

Kako su počeli pristizati pozitivni nalazi na salmonelu, vrtić je zatvoren do petka.

Roditelji zvali, niko se nije javljao

Prema tvrdnjama roditelja, uprava vrtića nije pravovremeno reagovala uprkos njihovim pozivima. Jedan od roditelja čije dijete pohađa vrtić "Neven", čiji identitet je poznat redakciji, kaže da o pojavi bakterije nije obaviješten zvaničnim putem.

"Dok nisu počele stizati poruke u roditeljskoj grupi, nismo ni znali šta se dešava. Prvo je neko javio da se sumnja na opasnu bakteriju. Tek nakon pritiska roditelja uprava se oglasila i preduzela neke mjere. Dezinfikovali su prostorije, a djeca su ponovo krenula u vrtić", ispričao je ovaj Banjalučanin.

Pokušaji da se vrtić kontaktira telefonom, prema riječima roditelja, nisu urodili plodom. "Ne znam koliko puta smo zvali fiksni telefon vrtića, 051 490 530, niko se ne javlja ili pukne linije", rekao je isti roditelj.

Dodatnu konfuziju izazvala je poruka koja se pojavila u jednoj od roditeljskih grupa, a koja je pripisana vaspitačima. U njoj se navodi da su vaspitači "neprijatno iznenađeni činjenicom da se infekcija proširila u tolikoj mjeri, a da pri tome oni uopšte nisu bili obaviješteni". Ovaj sagovornik sumnja u autentičnost te poruke.

"Ne vjerujem da su ovo vaspitači sami napisali. Ali, dobro. Bitno je da se nešto počelo raditi", dodao je.

Sumnje u higijenske standarde vrtića pojačala je i poruka koja se pojavila u roditeljskoj grupi, a potpisana je kao poruka zaposlenog u ustanovi, u kojoj se od roditelja traži da donesu plastične čaše, papirne ubruse i vlažne maramice. Jokanović kaže da to nije zvaničan zahtjev Centra i da nema informaciju o takvom traženju.

Tri nalaza, kolektivni odmor i pitanje plaćanja

Nakon eskalacije situacije, kolektiv "Nevena" obavijestio je 29. juna roditelje o novoj obavezi, pozivajući se na zahtjev Higijensko-epidemiološke službe.

"Obavještavamo vas da je, na osnovu preporuke JZU Dom zdravlja Banjaluka i odluke JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, radi sprečavanja daljeg širenja crijevne infekcije neophodno sprovesti dodatne preventivne mjere. Počevši od sutra, 30.6.2026. godine, sva djeca i svi zaposleni u vrtiću 'Neven' dužni su da urade tri uzastopne koprokulture (bris stolice) u Službi za mikrobiologiju Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, uz uputnicu izabranog pedijatra", navodi se u saopštenju.

Roditelji kažu da procedura nije jednostavna.

"Danima pokušavamo da uzmemo uzorak koji mora biti svjež. Radimo, ne stižemo, a dijete nam je suviše malo da sarađuje. Da ne pričam o tome da je u vrtiću uskoro kolektivni godišnji odmor. Šta ćemo sa djecom, ne znamo ni sami", rekli su.

Jokanović uprkos blagim simptomima ističe da salmonela može imati ozbiljne posljedice po zdravlje čime brani odluku o zatvaranju.

"Mi ćemo danas u toku dana izvršiti kompletnu dezinfekciju prostora, nakon čega mogu da uđu djeca koja tri dana za redom imaju urednu stolicu, u smislu da nema salmonele", pojasnio je on.

Na pitanje o plaćanju julskog boravka, direktor Centra je jasan.

"Naravno da ćemo sa roditeljima naći zajedničko rješenje, ali je najbitnije zdravlje i sigurnost djece. Stvarno je suvišno pričati o tome koliko je šta i da li će neko platiti punu cijenu ili manju cijenu", kazao je Jokanović.

Vaspitači bi od petka trebali biti spremni primiti djecu koja donesu uredne nalaze. Jokanović kaže da je dobio uvjerenje od Instituta za javno zdravstvo da mogu u kratkom roku obraditi potreban broj uzoraka.